Tre ” C” per avvicinarsi al mondo dei libri, quelli cartacei naturalmente, che consentono di riprendere la pagina segnata o il capitolo lasciato a metà. E non importa se sia un saggio, un romanzo, tecnica, collezionismo, comfort o quanto altro può stimolare saperi, curiosità. Con ” Leggimi” Calia, azienda materana del mobile imbottito, dell’arredo familiare e di comunità, lancia un invito preciso ai collaboratori a farsi ”contagiare” (usiamo questo termine di una pandemia da virus a corona e di varianti, che ancora non ci lascia) per prendere, sfogliare, leggere un libro da gustare durante il tempo libero. Una proposta da comunità ed economia circolare, aperta al contributo di quanti vorranno mettere a disposizione libri finiti in una scatola o in soffitta. Titoli per tutti i gusti. Basta cercare. Merito all’azienda che ha pensato al ”benessere” culturale e sociale di quanti vi lavorano e che potranno portare questo messaggi, questa ”buona pratica” anche fuori, in famiglia, tra amici. Leggere per crescere. E’ la nostra ricchezza. Basta poco…per recuperare la dimensione reale, quella che consente di confrontarsi con gli altri, mettendo da parte quella realtà fredda, muta, di icone, parole contratte e sgrammaticate che finiscono nella dimensione alienante virtuale. Passaparola. E se vi va fate girare questo articolo, per leggere, crescere, formarsi, diffondere cultura. ricordando questo piccolo ma significativo contributo di un’azienda materana per un settore che è valore aggiunto per l’economia e la storia di Matera.

Calia Italia lancia “LEGGIMI” e sogna un caffè letterario

Uno spazio dedicato ai libri, alla curiosità e alla fantasia, reso possibile grazie alla generosità di chi ha voluto (e di chi vorrà) donarli, per generare infinite iniziative future. Pensiamo ad incontri con l’autore, presentazione di libri, gruppi di lettura o più semplicemente occasioni di crescita e confronto tra colleghi.

Lo scorso 22 luglio 2021, presso la Sala ristoro Anna Carlucci, ha preso il via il progetto LEGGIMI fortemente voluto dalla sezione Calia Cultura.

Sceglimi, Prendimi, Sfogliami, Consigliami, Condividimi, Accarezzami, Scoprimi, Ascoltami, Mordimi, Mangiami… LEGGIMI!



Chi di noi non ha visto o letto almeno una volta la meravigliosa Alice di Lewis Carroll cedere alla curiosità e alla tentazione di gustare i coloratissimi biscotti o le allettanti pozioni all’interno di quella bizzarra casetta con il pavimento a scacchi bianco e nero?

Proprio come accade ad Alice, non vediamo l’ora di lasciarci travolgere dall’ardente desiderio di conoscenza, con l’augurio che questi libri ci portino in posti altri, in cui lasciarci guidare dalla fantasia e dall’irrefrenabile voglia di immergerci in altre storie, in altre avventure, in altri racconti, in altre vite.

Un libro non ci lascia mai uguali. Dopo la sua lettura non siamo più gli stessi. Ci ritroviamo più grandi o a volte più piccoli. Scopriamo che abbiamo cambiato idea o ne abbiamo confermato le tesi che la sostenevano. Realizziamo che non siamo più così convinti di quella decisione presa in maniera impulsiva o che, al contrario, forse è davvero arrivato quel momento tanto atteso per cambiare strada e rivoluzionare la nostra vita.



Con quali obiettivi nasce il progetto LEGGIMI?

È questo l’invito che Calia Italia vuole rivolgere ai suoi collaboratori con questo progetto: lasciarsi affascinare dalla bellezza delle parole. Lasciare che ci trasformino, ci interroghino e perché no, ci cambino, ci migliorino, ci spingano al confronto, ci mettano in discussione, ci mandino in crisi, ma non ci trovino indifferenti, questo mai.

Il secondo invito riguarda la natura di questa iniziativa. L’ennesima comprova che la valorizzazione di ciò che (apparentemente) non ha valore produce ricchezza. I volumi che abitano questi scaffali rappresentano solo l’inizio di questo nuovo percorso e sono in trepidante attesa di conoscere nuovi amici

Ciascun volume è un dono, nessuno è stato acquistato, ciascuno è il frutto di un bellissimo regalo.

Sicuramente tutti possiedono dei libri che non vengono utilizzati, perché doppioni, perché non (più) confacenti ai propri interessi, o libri talmente belli che si vorrebbe venissero letti dal mondo intero.

Questo singolo valore, se condiviso, si moltiplica. Questo il secondo augurio: che questa piccola biblioteca si moltiplichi e possa pullulare di nuovi volumi – magari inutilizzati e impolverati tra le mura domestiche, nelle soffitte o nei garage – che ciascun collaboratore vorrà donare, regalando loro infinite altre vite.

Come si può prendere parte al progetto?

Chi vorrà potrà scegliere il titolo che più lo incuriosirà, portarlo a casa, leggerlo e a fine lettura riportare il proprio nome nella griglia presente nella pagina finale di ciascun libro.

In questo modo innescherà un “contagio culturale”, che generi confronto, voglia di stare assieme, relazioni nuove e (perché no) inaspettate, nuove alchimie e nuovi interessi.

Buona lettura, buona vita!