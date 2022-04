Un libro è per sempre, meglio di un diamante, parafrasando una pubblicità di qualche anno fa, perchè arricchisce, apre al confronto e accresce quella voglia di ricerca, di approfondimento che il segno distintivo della crescita di una comunità. Una buona pratica che deve cominciare dai ragazzi e ”contagiare”, è la parola giusta, anche gli adulti. A Ivrea, un pezzo importante di storia del BelPaese dove ha operato quell’imprenditore illuminato, che è stato Adriano Olivetti, anche per Matera negli anni Cinquanta, il maggio dei libri si apre con un evento promosso dal Centro per il Libro e La lettura e da Ivre capitale del libro. Letture olivettiane, in collaborazione con la Fondazione ”Adriano Olivetti, ma anche presenze importanti con Paolo Verri, coordinatore di Ivrea 2022, e con quel Marino Sinibaldi ‘anima’ di Materadio la festa di Radiotre, che è stata una dei fiori all’occhiello di Matera capitale europea della cultura 2019. Il 23 aprile a Ivrea, al teatro Giacosa, si apre un ponte di libri, cultura e storie che auspichiamo possa essere percorso anche da Matera. Ma occorre aprire il libro della disponibilità , della collaborazione e della cultura…d’impresa.