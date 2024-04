Lectio Magistralis con Sokurov a Bari, tra filosofia e cinema

C’è bisogno di boccate d’aria fresca, viste le zaffate, le esalazioni ricorrenti di un’atmosfera politica ammorbata dai veleni liberticidi dell’Urbe, come si diceva nel Ventennio, che tentano con forzature, pseudo riforme istituzionali e costituzionali di ridurre spazi di democrazia e libertà. E da Bari, dove il filologo ultranovantenne Luciano Canfora andrà a giudizio per calunnia nei confronti della presidente del consiglio dei ministri (il premierato in Italia per fortuna ancora non c’è), continuano a coltivare filosofia e cultura per tenere alta attenzione e sensibilità sul pensiero libero. E fanno bene. Oggi, e purtroppo, lo abbiamo saputo appena oggi, è in programma, al Palazzo dell’Ateneo, una lectio magistralis con il filosofo e regista russo Alexander Sokurov noto agli addetti ai lavori e non solo, per citarne alcuni, su personaggi chiave del XX Secolo come Moloch su Adolf Hitler, Toro su Lenin e Il Sole sull’imperatore Hiro Hito. E aggiungiamo Arca Russa girato su e nel Museo dell’Hermitage.



L’iniziativa, come da locandina allegata, rientra nella seconda edizione di ” Passaggi e Paesaggi” sul tema ” Filosofia e Cinema in Alexandr Sokurov”. Si continua domani, 18 aprile, alle 15.00. presso la Pinacoteca ” Giaquinto” di via Spalato 19 con due sessioni su ”temi filosofici in dialogo con il cinema d Sokurov. Chiusura alle 19.30, presso il cinema Kursaal Santa Lucia con la proiezione del film ” Fairytale”, introdotta da Roberto Turigliatto di Fuoriorario (RaiTre). Dialogheranno con il regista lo stesso Turigliatto e A. Shumakova.

