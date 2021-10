“La fotografia è osservare e raccontare la realtà che ci circonda, catturandone la bellezza, con gli occhi dell’anima”. Una frase,con uno scatto …poetico, riportata nell’elegante e ben costruito profilo social della fotografa Luciana Trappolino, che domenica 17 ottobre 2021 esporrà a Matera presso la Arti Visive Gallery di via delle Beccherie, un interessante lavoro su ”Le ultime donne tatuate del Myanmar”. Una mostra dal valore etnografico e della ricerca dedicato alle donne Chin, testimoni di una tradizione birmana particolare, quella del tatuaggio, diffusa con diverse interpretazioni e significati in altri paesi asiatici fino a conquistare l’Occidente. Una moda, alimentata dai social, ma tra le donne “Chin” è stato altro come riporta la nota del curatore della mostra l’art director del MIP+ Antonello Di Gennaro, che sta portando avanti con l’Associazione Matera International Photography.



Luciana Trappolino, in questo suo reportage non predatorio fatto essenzialmente di ritratti, il cui termine più appropriato sarebbe reportrait, racconta, portando l’osservatore a contatto con la storia e i contesti più ampi di cui fanno parte, le donne “Chin” il cui senso della bellezza è piuttosto particolare: il loro viso è decorato con tatuaggi per i quali sono state anche disposte a sopportare sofferenze. Di queste donne ne sono rimaste nel mondo una trentina o giù di lì e oggi la maggior parte di loro ha sessanta, settanta anni. La leggenda narra che quando un re birmano viaggiò nella regione, fu così impressionato dalla bellezza delle donne che ne rapì una per prenderla in sposa: le famiglie Chin avrebbero così iniziato a tatuare le figlie per assicurarsi che non venissero rapite. Altre testimonianze dicono che il tatuaggio sia stato fatto per rendere le donne più belle o, cosa più plausibile, per differenziare le diverse tribù.

I tatuaggi sono realizzati utilizzando spine, sangue di bue, estratti di piante e grasso animale: il processo, estremamente doloroso, specialmente nella parte intorno agli occhi, può richiedere fino a due giorni per essere completato.

La tradizione poi ha iniziato a vivere di vita propria, fino agli anni ’60, quando il governo la bandì giudicandola barbarica. Ancora oggi permane come una pratica importante per la popolazione Chin, anche se sono principalmente le donne anziane a custodire i tradizionali segni sul volto.

