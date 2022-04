E’ uscito in formato digitale, a cui seguirà quello cartaceo, il nuovo romanzo di Carmen Pafundi, dal titolo “Le stelle capovolte” che è possibile scaricare (con testo in formato Ebook-PDF) a questo link (https://www.ivvi.it/product/le-stelle-capovolte/?fbclid=IwAR16W5bbqjAS9o4GHEU9XARK2S44ly_fAQRc5cVRwamvXstFqTPrSczq17k) .

Nel novembre del 2015 conoscemmo Carmen Pafundi avendo moderato la presentazione del suo lavoro di allora “La ragazza sull’aquilone” presso Casa Cava (https://giornalemio.it/cronaca/la-ragazza-sullaquilone-di-carmen-pafundi/). Di questa scrittrice di origini lucane (è nata a Pietragalla ma vive a Foggia) ci aveva colpito la sua particolare capacità di scrittura simile a pennellate su una tela che rendono intense e percettibili le descrizioni di contesti delle storie narrate.

Le stelle capovolte

“Dal Blu di Prussia e Giallo limone di tre indecifrabili stelle, su di una tela, al misterioso giallo della morte di un pittore; dal Nero dei segreti di Gelsi al Bianco dei suoi esili soffioni.

Lucania, 2018. La vita tranquilla di Gelsi, paesino affacciato nel Golfo di Policastro, viene turbata dalla misteriosa morte del noto pittore italo-inglese, William Grant, nonché nipote del nobile decaduto e bisbetico don Teodoro Duca Satriano di Fontechiara, una delle famiglie più potenti del luogo. Più sospetta della morte, sembra essere quel suo ultimo “strano” dipinto, precipitato con lui dal dirupo: tre stelle. Il mistero si complica quando viene trovata morta anche una cartomante, con in mano un dei suoi tarocchi: Le Stelle.

Le indagini sono condotte dal neo commissario Eliseo Giordano, vedovo con un figlio autistico, trasferito in quei giorni da Napoli a Gelsi, paese natio dei genitori. È sotto un cielo famigliare, ma cupo, che Eliseo inizierà conoscere la “sua” gente ne svelerà misteri e verità, non solo sulle due morti, ma anche sulla propria famiglia, in passato serva dei Satriano; comprenderà, con dolore, quando proverà attrazione per Anastasija, altra misteriosa nipote di don Teodoro, che il motto dei Duca Satriano: Versa est ad astra – Capovolgiamo le stelle, non è un ineluttabile destino, al quale apparentemente adeguarsi, ma il fine, anche a costo di soccombere.”

Nel 2012 con Altrimedia Edizioni pubblica i romanzi: Un Albero di cachi sono stata (Premio Nazionale Ciociaria, 2014); Le donne della Merceria Alfani, 2013 (Premio Olmo, 2013); La Ragazza sull’Aquilone, 2015 (Premio Donata Doni, 2016). 2014 Caffè color pistacchio al profumo di gelsomino, racconto – Antologia Parole di pane 2. Nel 2016 crea e registra: DOROTEMA®, la bambola con lo stivaletto della Fantasia. Nel 2017 su Talenti Lucani-Passaggio a Sud escono online i racconti brevi: Il mare nel catino, Abbracciami con gli occhi, Carezze di mussola e di fichi d’india. Nel 2018 per Ares Edizioni pubblica la biografia La colomba del Redentore – Vita della beata madre Maria Celeste Crostarosa.