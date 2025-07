Le riviste dell’Urss donate al Museo del Comunismo di Matera. E grazie a Stefano e a Loretta

‘’ Dona un cimelio e tramanda la storia’’… ed è cosi che dopo una visita, i complimenti di quanto visitatori e militanti per i valori della Resistenza e del Comunismo trovano – e per tanti è davvero una sorpresa – arrivano nuove acquisizioni, che serviranno ad arricchire una offerta espositiva ormai di livello internazionale. Le riviste ’’L’Union Sovietique’’ degli anni Cinquanta , con testo in francese e in lingua italiana, sono una miniera di informazioni e immagini dell’immediato dopoguerra quando il dialogo ‘’oltre cortina’’ era affidato a pubblicazioni finalizzate a gettare ponti di amicizia e di interesse tra culture e modelli di società diverse. Le riviste, appartenute a Sante ‘’Mario’’ Alberici operaio dell’azienda del gas di Bologna, responsabile per il PCI nel CLN dell’azienda, sono state donate dal nipote Stefano che aveva visitato il Museo di Matera con la compagna Loretta e con l’auspicio che altri visitatori possano consultarle. Visitatori che arrivano anche dall’estero. Ed è un contributo che l’istituzione museale , con la competenza e la passione che ci mettono il direttore Francesco Calculli e lo staff, nel far conoscere tanta parte della nostra storia e quella di altri popoli che non vanno dimenticate.



AL MUSEO SONO TORNATE LE STORICHE RIVISTE DI L’UNION SOVIÉTIQUE!



Il Museo del Comunismo e della Resistenza Antifascista di Matera si arricchisce di una nuova straordinaria donazione : 8 rari numeri in lingua francese della famosa rivista mensile “L’Union Soviètique”, pubblicati dal maggio 1955 al marzo 1956, e dedicati alla scoperta e alla conoscenza della storia sociale e culturale dell’Unione Sovietica. Ogni numero in formato cm 30×39, contiene all’interno la traduzione in italiano dei testi, e 40 pagine con bellissime immagini in bianco e nero ed a colori . Le riviste in eccellente stato di conservazione, sono state donate da una coppia di Bologna, Stefano e Loretta Alberici, che hanno visitato il museo il 22 maggio scorso. Con loro abbiamo trascorso davvero una lunga e bella giornata di dialogo e confronto prendendo spunti dagli oggetti e dai personaggi del passato per affrontare il tema attualissimo della memoria e del senso storico del nostro presente. Stefano e Lauretta , hanno motivato la loro adesione alla iniziativa del Museo, “Dona un cimelio tramanda la Storia”, con le seguenti parole : « Ci fa molto piacere donare le riviste al Museo del Comunismo di Matera, con l’auspicio che possano essere consultate da visitatori e studiosi per contribuire al confronto delle idee» .



Inoltre, ad accrescere notevolmente l’importanza storica e il prestigio delle riviste, contribuisce il fatto che appartenevano al nonno di Stefano, Sante Mario Alberici (per tutti Mario), operaio dell’azienda del gas di Bologna, responsabile per il PCI nel CLN dell’azienda, che si è distinto anche per essere stato un grande protagonista della Resistenza partigiana nella provincia di Bologna fino alla Liberazione dal nazifascismo. Questa nuova preziosa donazione, è un’ulteriore conferma che viene apprezzato il nostro preciso impegno culturale che punta alla condivisione di esperienze e saperi, in prospettiva di una crescita comune. Gentili Stefano e Loretta, desideriamo esprimervi la nostra più sincera gratitudine, per aver contribuito ad ampliare la collezione museale. Siamo felici che vi siate trovati bene ed abbiate trascorso una piacevole visita da noi al Museo e speriamo di rivedervi presto .

Il direttore Francesco Calculli e lo staff del Museo del Comunismo e della Resistenza