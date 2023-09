“Le porte chiuse’’ di Sanna nel percorso del Musma

Si tratta di due opere in bronzo che l’artista sardo donerà l’8 settembre al Museo della scultura contemporanea di Matera,arricchendo una dotazione espositiva varia e interessante che comprende lavori di artisti italiani e stranieri. I nuovi arrivi, alla presenza dell’autore, rappresentano un ulteriore contributo a favorire la conoscenza di autori di diverse esperienze che hanno fatto della scultura una ragione di vita e che a Matera hanno trovato una ‘’vetrina’’ per trasmettere ad altri passioni e creatività

Comunicato stampa

Il giorno 8 settembre l’artista Riccardo Sanna al MUSMA di Matera

Da mesi le sale espositive del MUSMA (Museo della Scultura Contemporanea. Matera) ospitano tensioni e valori universali.

La grande mostra temporanea “Edipo – Crudeltà e espiazione” è timbrata dalla autorevole presenza di molti artisti tra cui Mimmo Paladino, Emilio Isgrò, Matteo Basilè, Hermann Nitsch, Alfredo Pirri, Stefano Ricci, Stefania Pennacchio e Mimmo Centonze.

Il salone delle feste di Palazzo Pomarici ospita preziose opere di Arnaldo Pomodoro, ed in particolare “L’inizio del tempo n. 2” (1958) per la prima volta esposta in un museo.

Il livello delle sculture di Arnaldo Pomodoro dialoga con il capolavoro del futurismo italiano rappresentato da “Forme uniche della continuità nello spazio” di Umberto Boccioni (1913) presente nella sala 1 del museo con l’affaccio spettacolare sui Sassi e sul fronteggiante altopiano murgiano.

Questo autorevole e illuminante “impasto” espositivo ha trovato e trova l’attenzione vissuta di un flusso di visitatori, soprattutto stranieri, ospiti della città e testimonia il valore internazionale della programmazione culturale del MUSMA.

In questo strepitoso scenario si colloca la manifestazione di venerdì 8 settembre p.v. con la donazione di due significative sculture da parte dell’artista Riccardo Sanna, perché possano colloquiare con i visitatori dell’unico museo d’arte contemporanea in grotta.

Sono due “creature” in bronzo della serie “Le porte chiuse di Sanna”, porte logorate dal tempo, di un tempo atemporale, dove anche la soglia serrata segna lo scandire di ciò che siamo, di ciò che siamo stati e di ciò che saremo.



La proposta di Sanna, affidata alle sue porte chiuse e segnate dal tempo, esprime il passaggio del divenire, perché la porta può essere aperta, se si vuole, o rimanere chiusa. Sono i due tempi del vivere nello spazio temporale, del fuori e del dentro, segnati dal sigillo sacrale di una serratura. Siamo noi, infatti, a decidere se rimanere inchiodati in un presente immobile e asfittico o entrare nel futuro stimolante della preveggenza creativa. Il messaggio dell’arte non può essere sterilizzato da una inchiodata serratura, ma deve tradursi in generosità propositiva per arricchire il bagaglio della conoscenza e dell’autostima dell’interlocutore.

Il M° Riccardo Sanna, che alle ore 18 di venerdì prossimo sarà presente nella densità culturale di Palazzo Pomarici (Via San Giacomo – Sasso Caveoso), potrà personalmente testimoniare il valore polisemico della sua intensa e stimata produzione artistica, continuatrice della linea creativa del suo grande maestro Alessio Paternesi, recentemente scomparso.