”Le Passioni…politiche” di Santochirico con Speranza sabato 1 agosto a Pomarico

Dove lo presenta le riflessioni e i commenti si sprecano su responsabilità, irresponsabilità, occasioni perse o da riprendere e con tanti rimpianti per quella stagione del confronto, anche aspra, che la Basilicata ha perso strada facendo, perché i partiti…sono partiti, scomparsi, e sono cresciute le individualità del consenso che rispondono nella gran parte dei casi a sé stesse che agli elettori. E cosi sabato 1 agosto, alle 18.00, nella frescura del Palazzo Marchesale di Pomarico l’avvocato Vincenzo Santochirico, con tanti trascorsi di impegno istituzionale alla Regione Basilicata, in Acquedotto Lucano e al Comune di Matera, per citarne alcuni, presenterà il libro ” Le passioni di un decennio. Politica a Matera”. Dialogherà con l’autore l’ex ministro della Salute Roberto Speranza e parlamentare del Pd. Amarcord e speranza che la politica recuperi credibilità, prima di tutto, e autorevolezza che al momento manca…



LIBRO DI SANTOCHIRICO

“Le passioni di un decennio” di Vincenzo Santochirico a Pomarico il 1° agosto

Sabato 1 agosto, a Pomarico, alle ore 18,00 nella Corte del Palazzo Marchesale. una nuova tappa di presentazione del libro “Le passioni di un decennio. Politica e cultura a Matera” di Vincenzo Santochirico.

Questa volta a dialogare con l’autore saranno Vito De Filippo, già Presidente della regione e parlamentare, e Roberto Speranza, ministro della Salute ai tempi del Covid e ora parlamentare.



Grazie all’ospitalità del sindaco Francesco Mancini, nella suggestiva Corte del Palazzo Marchesale, di avrà un’altra occasione per discutere di un decennio che ha cambiato non solo la città di Matera, ma la provincia e la regione.



E sarà interessante farlo con due protagonisti di questo decennio, con in quali l’autore del libro ho condiviso in passato importanti esperienze politiche, ma anche avuto modo di esprimere posizioni e assumere scelte diverse in momenti centrali della recente storia della città e della regione.

Nel libro sono raccolti interventi sulla stampa, interviste, dichiarazioni, relazioni, discorsi pubblici dall’autore dedicati a questi temi negli ultimi dieci anni.

Quello che è accaduto nel decennio scorso, soprattutto sul piano politico, ha determinato l’attuale contesto regionale e deve essere di monito e insegnamento in relazione alle scelte future.

Perciò il libro e la discussione sui temi che affronta non sono solo memoria, personale e collettiva, ma chiave e strumento per leggere il presente e immaginare il futuro.

L’incontro é organizzato dal Comune di Grassano e dall’associazione Medeura.

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Nota biografica

Vincenzo Santochirico esercita la professione di avvocato a Matera. È stato Presidente nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (1998-2000) e primo Presidente di Acquedotto Lucano (2003-2005). Da consigliere regionale della Basilicata (2005-2013), ha ricoperto le cariche di Vice Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio Regionale. Attualmente è consigliere comunale a Matera. Ha fondato l’associazione Medeura (2004) e il movimento “Progetto Comune” (2024). È stato Presidente della Fondazione Sassi (2016-2021). Ha pubblicato “Il domani nasce da qui” (2010) e “Matera Capodanno 2020. Capitale europea della cultura: il sogno, le idee, la sfida” (2015). Ha curato con Elisabetta Sgarbi il primo numero della rivista “Pantagruel”, edita da La nave di Teseo (2019). È stato anche co-curatore di “Sassi di Matera. Per una nuova stagione” e “Idee per Matera”, entrambi pubblicati nel 2020.