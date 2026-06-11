Le passioni di un decennio in politica. Santochirico le racconta a Grassano

Ne abbiamo parlato in altre occasioni e quel libro a tutto tondo, senza sconti per nessuno, che parla di una esperienza diretta- quella dell’avvocato e politico Vincenzo Santochirico su Matera, la sua provincia e la Basilicata- non poteva non toccherà piccoli centri dalla storia identitaria, come Grassano. E domani quel libro ” Le passioni di un decennio. Politica e cultura a Matera” ” e l’autore apriranno pagine, riflessioni con due esponenti della politica lucana come Filippo Bubbico ed Emilio Nicola Buccico. Non anticipiamo nulla ma isolamento, emigrazione, taglio di servizi, opportunità lasciate per strada o da attuare, con qualche ”mea culpa” a quella parte della politica che non si è guardata dentro e non ha guardato negli occhi le comunità dei territori, senz’altro verranno fuori nell’incontro di Grassano. L’appuntamento è alle 18.30 all’Auditorium della Pace. La serata sarà introdotta dai saluti del sindaco Filippo Luberto e dalle testimonianze di Elisabetta Sgarbi, direttrice della casa editrice La Nave di Teseo, di Giancarlo Chielli già direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Bari e da Roland Sejko regista di Cinecittà. Modererà l’incontro il collega Rossano Cervellera-



IL COMUNICATO STAMPA

Venerdì 12 giugno, a Grassano, Vincenzo Santochirico presenta il suo libro, “Le passioni di un decennio. Politica e cultura a Matera”, con la partecipazione di Filippo Bubbico e Nicola Buccico.

Si terrà venerdi 12 giugno, alle ore 18.30, presso l’Auditorium della Pace a Grassano, grazie all’ospitalità del Sindaco Filippo Luberto, una nuova presentazione del libro di Vincenzo Santochirico “Le passioni di un decennio. Politica e cultura a Matera”, dopo quelle di Matera e San mauro Forte, che hanno registrato una entusiasmante e vasta partecipazione.

Un’altra occasione per discutere di un decennio che ha cambiato non solo la città di Matera, ma la provincia e la regione.

Un decennio in cui la politica si è ulteriormente trasformata, con imprevedibili capovolgimenti e nuovi esperimenti; la cultura ha assunto centralità, pur senza dispiegare tutte le sue potenzialità; le comunità e i territori sono più consapevoli e attivi, anche se continuano a svuotarsi.

Dal 2015 al 2025, Matera ha attraversato una stagione tra le più intense e ricche di cambiamenti della sua storia recente, contraddistinta da importanti processi politici e prestigiosi riconoscimenti culturali, a cominciare dal titolo di Capitale Europea della Cultura nel 2019, che ha consolidato l’esposizione internazionale della città e dato ulteriore impulso ad un impetuoso sviluppo turistico, ma ha anche contaminato positivamente le altre realtà territoriali della provincia e della regione, che hanno sviluppato nuove progettualità e protagonismi.

Nel libro sono raccolti interventi sulla stampa, interviste, dichiarazioni, relazioni, discorsi pubblici dall’autore dedicati a questi temi negli ultimi dieci anni.



Materiali che servono per riflettere su quello che é accaduto, ma soprattutto per aiutare a comprendere i processi in corso,, la permanenza di vischiosità e ritardi, le insufficienze della classe dirigente, le derive della politica che non riesce a ricostruire un rapporto virtuoso con una società, che sembra procedere per conto proprio e che a volte, a Matera per esempio, autonomamente si rigenera e cresce, come fa l’aragosta, per ricorrere alla metafora usata nel libro.

Non solo memoria, ma chiave di lettura: uno strumento per comprendere le trasformazioni del passato recente e immaginare il futuro che verrà.

La riflessione sarà arricchita dalla partecipazione di due personalità di grande caratura, Filippo Bubbico e Nicola Buccico, diverse per formazione e orientamento, ma ambedue protagoniste della scena politica e culturale della Basilicata .

L’incontro é organizzato dal Comune di Grassano e dall’associazione Medeura.________________________________________________________________________



Nota biografica

Vincenzo Santochirico esercita la professione di avvocato a Matera. È stato Presidente nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (1998-2000) e primo Presidente di Acquedotto Lucano (2003-2005). Da consigliere regionale della Basilicata (2005-2013), ha ricoperto le cariche di Vice Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio Regionale. Attualmente è consigliere comunale a Matera. Ha fondato l’associazione Medeura (2004) e il movimento “Progetto Comune” (2024). È stato Presidente della Fondazione Sassi (2016-2021). Ha pubblicato “Il domani nasce da qui” (2010) e “Matera Capodanno 2020. Capitale europea della cultura: il sogno, le idee, la sfida” (2015). Ha curato con Elisabetta Sgarbi il primo numero della rivista “Pantagruel”, edita da La nave di Teseo (2019). È stato anche co-curatore di “Sassi di Matera. Per una nuova stagione” e “Idee per Matera”, entrambi pubblicati nel 2020.