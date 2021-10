Quante volte abbiamo sentito cantare, per alcuni risuonare, quell’allegro motivo rossini ano incentrato su ” Figaro….Barbiere di qualità”? Tante. A teatro, in piazza, in tv, su un disco o sul web. E ogni volta quella atmosfera da grande opera, per alcuni popolare, coinvolge come se fosse familiare tanto da avvicinare fasce diverse di popolazione, come si era impegnato a fare e con successo il compianto tenore Luciano Pavarotti, e come continua a fare il ”nostro” tenore Francesco Zingariello che con la ” Camera delle Arti” continua a realizzare lavori, progetti interessanti, variegati e di pregio. E poi i tanti giovani italiani e stranieri , 80 nell’ultima tornata, ascoltati per essere coinvolti nelle produzioni della Camerata. L’abbiamo presa alla larga, perchè il blog consente di farlo,dopo aver partecipato alla conferenza stampa di presentazione della rassegna ” Basilica opere in atto 2021”, tenuta a Palazzo Malvezzi e in una sala ”sfavillante” per decori e arredi, che ci ha portato ai fasti dei duchi Malvinni Malvezi. Due abiti di scena ci hanno portati idealmente alle rappresentazioni operistiche di corte. Un assaggio di quello che vedremo fino a dicembre 2021. Il settore della musica operistica crece, anche per merito della Camerata, e se al Fus sono arrivati altri nuovi 33 soggetti- come ha detto Patrizia Minardi, dirigente regionali per sistemi culturali- significa che la Basilicata sta rafforzando e diversificando i progetti, contribuendo a destagionalizzare l’offerta turistica. Bene. Ne abbiamo avuto conferma scorrendo i tanti protagonisti del cartellone Peppe Servillo, Katia Ricciarelli, Francesco Zingariello, l’orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, Emir Saul, Gianpiero Francese, Irma Ciaramella e la varietà delle proposte, con una prima davvero intrigante. Si tratta una folle giornata” di Nicola H Samale,atto unico che il maestro ha dedicato a Francesco Zingariello, nella quale immagina la buonanima di Mozart scendere dal Paradiso dei musicisti sulla Terra per comunicare, consegnare ”utili consigli” a sette fortunati…Se volete potete giocarvi i numeri. Il resto lo leggerete nelle schede di presentazione del cartellone e tra i dati di bilancio triennale dell’attività della Camerata.



IL COMUNICATO STAMPA

PARTE LA STAGIONE 2021 DE “LA CAMERATA DELLE ARTI”. ZINGARIELLO: “GRANDI PRODUZIONI DELLA STORIA DELL’OPERA

E SGUARDO AI NUOVI LINGUAGGI ARTISTICI”

Una conferenza stampa di avvio di stagione che è stata idealmente accompagnata dai costumi di alcuni degli interpreti delle opere più importanti in cartellone come la “Carmen” di Bizet e il “Barbiere di Siviglia” di Rossini. E’ stato presentato oggi nelle sale di Palazzo Malvini Malvezzi il cartellone de “La Camerata delle arti” che si appresta a compiere passi avanti e a ritrovarsi con il pubblico dopo la pausa imposta dal Covid che comunque non ha mai interrotto le proposte anche se declinate in modalità diverse.

“Solto orgoglioso di questa stagione – ha esordito il direttore artistico Francesco Zingariello – Il cartellone di quest’anno ricalca la nostra filosofia: siamo infatti vocati all’opera, un genere musicale che in Basilicata fino a qualche anno fa mancava del tutto e le audizioni per cantanti che abbiamo appena svolto nei giorni scorsi lo confermano- ha proseguito – e hanno riguardato 80 cantanti provenienti da tutta Italia ma anche da Spagna. Bulgaria, Russia. Questo vuol dire che la Basilicata comincia a diventare un centro di produzione operistica, caratteristica del tutto impensabile fino a qualche anno fa. Punto focale del nostro ambizioso programma è l’opera lirica sia come formazione, anche internazionale, con il progetto Opera Studio 2.0 giunto alla quarta edizione, sia la produzione di grandi capolavori del melodramma in formato pocket”.

I numeri degli ultimi anni – ha poi precisato Zingariello – ci hanno dato ragione – nel solo 2018 abbiamo registrato 11783 presenze, nel 2019 sono state 11.989 e nel 2020, nonostante il Covid, siamo arrivati a 7200 presenze con oltre 10 mila visualizzazioni sul nostro profilo Facebook e 4000 sulle dirette You Tube”. Illustrando alcuni aspetti del cartellone, Francesco Zingariello ha aggiunto: “Apriamo anche ad altre iniziative come ad esempio la presentazione del libro, “La luna e la strega, filastrocche e dintorni” di Maddalena Ceci a cui farà seguito il concerto di Clemente Giusto che presenta tre generazioni in musica. In cartellone anche un bellissimo spettacolo dedicato a Saint Saens di cui quest’anno ricorre il centenario dalla morte con “Il carnevale degli animali” interpretato da Beppe Servillo. Lo spettacolo per La Camerata delle Arti, si muove a 360 gradi e lo fa ad esempio con “Masters Faber” un lavoro del regista Giampiero Francese dedicato a Fabrizio De Andrè. Chiuderemo con lo spettacolo dell’Orchestra Oles, una grande realtà del Sud Italia, che interpreterà le “Otto stagioni”, ovvero le Quattro stagioni di Vivaldi e le Quattro di Asto Piazzolla. Ovviamente daremo spazio anche ai titoli più celebri come “Il Barbiere di Siviglia” e “Carmen”.



“Una folle giornata” infine – ha proseguito – appartiene alla nostra attività di ricerca che in questo caso è affidata al maestro Nicola Samale, l’unico ad aver completato la Nona Sinfonia di Bruchner che oggi eseguono i Berliner Philarmoniker, ha composto questa opera che vedrà me come protagonista. E’ la vicenda di Wolfgang Amadeus Mozart che 100 anni dopo la sua morte, torna sulla terra e incontra sette grandi musicisti. Ci sentiamo orfani del teatro ma so che gli amministratori ci stanno pensando in un tempo breve. Dalla Regione al Ministero della Cultura, alle istituzioni cittadine e agli sponsor, il mio grazie – ha concluso Zingariello – tutti ci hanno sostenuti in questo grande lavoro in una sinergia complessiva che è stata determinante”.



All’incontro con la stampa erano presenti anche Patrizia Minardi,dirigente dell’Ufficio Sistemi culturali della Regione e il Prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri. “Le linee programmatiche del progetto de La Camerata delle Arti – ha detto Patrizia Minardi – dimostrano chiaramente il cammino ha compiuto negli ultimi sei anni. I risultati si vedono in termini di crescita di qualità e diversificazione musicale. Oggi c’è una proposta concertistica d’opera che non esisteva e che attrae il turismo culturale attraverso dinamiche programmate, come accade in altre città. Questo vuol dire –ha aggiunto – compiere un importante passo verso la programmazione destagionalizzata con offerta culturale di alta qualità. La stagione della Camerata delle Arti consente alla Regione di sostenere un soggetto che continua a crescere nel tempo. Nel corso dell’ultimo anno abbiamo registrato la nascita di altri 33 soggetti soggetti Fus in Basilicata a conferma di una filiera vera e propria che porti a relazioni con altri linguaggi in una operazione che coinvolga teatro, musica, movimento scenico. Questo –ha concluso – si può fare solo con professionisti come quelli impegnati ne La Camerata delle Arti”.

“Sono un semplice appassionato di musica – ha esordito il Prefetto Argentieri – ma ritengo che il cartellone presentato oggi sia prestigioso. Immagino quale impegno abbia significato costruirlo e quale passione ci sia voluta per realizzarlo soprattutto in questo momento. Fare impresa culturale è molto importante. E’ un po’ come accade in una grande orchestra: finalmente tutti gli strumenti stanno ricominciando a suonare come accade ormai in tutti i nostri territori e per questo credo che sia importante quello che La Camerata sta realizzando, creando ulteriormente il legame fra comunità”.

ZINGARIELLO: LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL NOSTRO PROGETTO

Il punto di partenza della stagione Basilicata Opere in Atto 2021, pur nelle evidenti difficoltà

di un periodo storico e culturale così complesso, sta nella ricerca della qualità: opere liriche,

concerti, master class, contaminazioni musicali e teatrali, con un dichiarato tributo ai giovani

e virtuosi talenti, al fianco di artisti già riconosciuti a livello mondiale. Un significativo investimento per la promozione della musica in ogni sua espressione, con i migliori moduli formativi e di approccio al pubblico.

Punto focale del nostro ambizioso programma è l’opera lirica sia come formazione, anche internazionale, con il progetto Opera Studio 2.0 giunto alla quarta edizione, sia la produzione

di grandi capolavori del melodramma in formato pocket, oltre alla prima rappresentazione

assoluta di un’opera contemporanea del maestro Samale. La sfida ancor più importante si gioca nell’ambito della volontà di creare un circuito regionale ed extra regionale legato all’opera lirica prodotta in Basilicata partendo dalle realtà più significative della stessa regione a livello storico artistico e culturale, sfida già vinta con la messa in scena di titoli eterogenei per stile con conclamato successo di critica e pubblico delle scorse stagioni.

Si avvicenderanno, così, artisti del calibro di Peppe Servillo, Katia Ricciarelli, Francesco Zingariello, l’orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, Emir Saul, Gianpiero Francese, Irma Ciaramella, in produzioni che andranno dalla musica strumentale con un omaggio a Vivaldi e

Piazzolla con le Otto stagioni, alla musica cameristica con l’omaggio a Camille Saints-Sans e

il suo Carnevale degli animali, al lavoro teatrale Masters Faber dedicato a Fabrizio de Andrè,

alle opere Il Barbiere di Siviglia di Rossini e Carmen di Bizet in una versione pocket, alla prima

rappresentazione assoluta di Una folle giornata di Samale, oltre alla presentazione del libro

per bambini La luna e la strega: filastrocche e dintorni di Maddalena Ceci, a cui seguirà la performance dell’ensemble del noto musicista materano Clemente Giusto, senza dimenticare le

meravigliose sonorità e atmosfere del Natale nel mondo.

Siamo certi che la collaborazione tra pubblico e privato, comprovata dalla compartecipazione

delle più significative aziende del territorio, unita al riconoscimento come soggetto FUS dal

2018 oltre alla Regione Basilicata e al comune di Matera, segni una partnership di sicuro successo.

FRANCESCO ZINGARIELLO

Direttore artistico La Camerata delle Arti



IL SALUTO DEL PREFETTO

È con grandissima gioia che ricevo e leggo il cartellone della Camerata delle Arti per la prossima

stagione. Bello, vario, importante.

Ci accompagna nell’uscita da un lungo periodo di buio.

Più duro per gli artisti, impossibilitati ad esprimersi davanti ad un pubblico.

Ma rimasti vivi, per passione e creatività, per ingegnosità e tenacia, tra mille difficoltà.

Resilienti, è proprio il caso di dire.

“Torna a fiorir la rosa che pur dianzi languìa…”

Ricordo l’emozione quasi irreale di ritrovarsi a teatro, era maggio, “Mi ha scelto l’arte!” il lavoro,

poi l’allegria di belle serate estive, tenori e melodia.

Ora il restituirci certezze antiche, che temevamo perse. Un cartellone. La musica ed il canto, a

teatro, l’arte, la bellezza tornano parte delle nostre vite e le arricchiscono.

Per non dire del fervore civile che suscita la cultura, delle relazioni comunitarie forti che essa

genera e di cui abbiamo assoluto bisogno.

Per tutto questo, grazie Camerata, grazie Maestro Zingariello!

RINALDO ARGENTIERI

Prefetto di Matera



TUTTI GLI APPUNTAMENTI

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

di Gioachino Rossini

16 OTTOBRE 2021 ORE 21

AUDITORIUM R. GERVASIO

IRMA CIARAMELLA regia

La sera della prima, il 20 febbraio 1816, fischi e contestazioni

accolsero la nuova opera di Gioachino Rossini, compositore pesarese appena ventitreenne: uno dei fiaschi più clamorosi nella

storia del melodramma segnò il debutto del Barbiere di Siviglia,

destinata a diventare ben presto una delle opere più celebri,

citate, copiate, conosciute della storia. Oggi, 150 anni dopo la morte del suo compositore, il Barbiere è

l’opera italiana più rappresentata in assoluto nei teatri di tutto il mondo.

A dispetto del disastroso esordio, infatti, già dall’indomani e per tutte le repliche successive, lo spettacolo ebbe una trionfale accoglienza di pubblico, che applaudì – parole dello stesso Ros- sini – “con un

fanatismo indicibile”. Simbolo della migliore tradizione dell’opera buffa italiana, con una musica che

gratifica le voci e numerosi intermezzi comici, in una giusta mescolanza di realismo e ironia, la vicenda

presenta una galleria di personaggi benissimo tratteggiati e capaci di parlare al pubblico di ogni età

e di ogni nazione: dal conte d’Almaviva a don Bartolo e all’in- traprendente Rosina. Su tutti, Figaro:

esuberante, dinamico e immortale “factotum della città”. La messa in scena del nostro spettacolo è nel

solco della tradizione con costumi di pregio e una regia molto dinamica. I cinque personaggi renderanno protagonisti il pubblico presente che vivrà in prima persona le emozioni e le vicissitudini di questo

brillante lavoro operistico.

UNA FOLLE GIORNATA

di Nicola Samale

5 NOVEMBRE 2021 ORE 21

TEATRO GUERRIERI

NICOLA SAMALE direzione e regia

A Mozart, anima tormentata ed irrisolta, viene concesso di tornare sulla Terra cento anni esatti dopo la morte… nell’inverno

del 1891. Incontrerà in una giornata sette musicisti, molto diversi tra loro: Verdi, Richard Strauss, Bruckner, Debussy, Mahler, Ciaikowskij e Brahms. Incontri ora seriosi, ora giocosi, ora

didascalici, conditi da sapidi aneddoti, che si concluderanno

col ritorno del protagonista in Paradiso, finalmente rasserenato. Lavoro di interesse anche didattico

e storiografico per le musiche, che sono trattate in una garbata parafrasi dell’effettiva produzione del

periodo, i dialoghi che pur talvolta fuori contesto sono autentici e l’indagine psicologica accurata sui

personaggi. Il tutto corredato da un esauriente commentario in calce al libretto.

L’opera è dedicata a Francesco Zingariello.

Presentazione del libro

LA LUNA E LA STREGA

FILASTROCCHE E DINTORNI

di Maddalena Ceci

11 NOVEMBRE 2021 ORE 20,30

PALAZZO MALVINNI-MALVEZZI

Storia di una strega che, di notte,

seduta su una soffice nuvola nera,

recitava i suoi stornelli alla paziente,

grande, bonaria luna.

ORE 21 CONCERTO

TRE GENERAZIONI

IN MUSICA

Musiche di AA.VV.

e Clemente Giusto

Il concerto vede la presenza di tre generazioni

che si raccontano attraverso un fil rouge che accomuna e unisce vari generi musicali caratterizzando lo stile e l’identità propria di ogni artista.

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

di Camille Saint-Saëns

19 NOVEMBRE 2021 ORE 21

AUDITORIUM R. GERVASIO

PATHOS ENSEMBLE

PEPPE SERVILLO

voce recitante

In occasione del centenario della morte di Camille Saint-Saëns,

Peppe Servillo e Pathos Ensemble, dopo la fortunata collaborazione con lo spettacolo Histoire du Soldat. Percorso a ritroso tra due guerre, propongono un nuovo concerto reading con testi di Franco Marcoaldi e le celebri musiche de Il Carnevale degli animali.

CARMEN

di Georges Bizet

2 DICEMBRE 2021 ORE 21

AUDITORIUM R. GERVASIO

GIANPIERO FRANCESE

regia

Diceva Tchaikovsky che Carmen sarebbe diventata in pochi anni

l’opera più famosa del pianeta. Probabilmente perché Carmen

è universale nel suo essere malvagia, perversa, raffinata, fantastica, avanza con passo leggero e composto; la sua raffinatezza

non è quella di un individuo, bensì di una intera razza. In tanti abbiamo invidiato a Bizet il coraggio

di questa sua sensibilità eccezionale, che non aveva trovato mezzo per esprimersi nella musica colta

d’Europa; il coraggio di questa sensibilità meridionale, brunita, arsa dal sole… Ah finalmente l’amore,

l’amore ricondotto indietro verso la natura!… L’amore come destino, come un destino cinico, innocente,

crudele, l’amore esatto nella sua forma natura. Un’opera da ascoltare con le rughe in fronte dalla passione, da serbare nel cuore come un atto d’amore verso la grande musica, verso la grande opera.

La nostra Carmen, realizzata in formato poket vivrà delle emozioni di Don Josè, Micaela, Escamilio e

sopratutto Carmen, in una messa in scena innovativa con costumi di pregio, guidata dalla voce narrante

del nostro “G.Bizet”.

G. Francese

NATALE NEL MONDO

7 DICEMBRE 2021 ORE 20

CHIESA SAN FRANCESCO DA PAOLA

FRANCESCO ZINGARIELLO

direttore

I SOLISTI DELL’OPERA STUDIO 2.0

I SOLISTI DI PUGLIA E BASILICATA

Musiche di AA.VV.

La magia del Natale, il bisogno di fratellanza, la necessità di includere più che di discriminare, sono i

grandi temi proposti in questa magica serata. Alcune delle pagine più famose della letteratura dedicata

a questi temi, magistralmente interpretate da Irma Ciaramella e accompagnate dalle celebri partiture

natalizie riscritte e riarmonizzare dal maestro Valter Sivilotti, faranno da colonna sonora a questo Santo

Natale che la Camerata delle Arti augura al suo pubblico e a tutta la cittadinanza.

MASTERS FABER

17 DICEMBRE 2021 ore 21

AUDITORIUM R. GERVASIO

GIANPIERO FRANCESE regia

Uno spettacolo di teatro-musica dedicato a Fabrizio De Andrè.

Tra il 1914 ed il 1915, il poeta americano Edgar Lee Masters pubblica una serie di epitaffi successivamente raccolti nell’Antologia di Spoon River. Ogni poesia racconta la vita di un personaggio. Ci sono diverse storie che coprono praticamente tutte le

categorie e i mestieri umani. Masters si proponeva di descrivere

la vita umana raccontando le vicende di un microcosmo, il paesino di Spoon River. Il bello dei personaggi di Edgar Lee Masters è che essendo morti non hanno più

niente da perdere e, di conseguenza, confessano la loro vita in assoluta libertà.

In virtù di un ingegnoso stratagemma, cambiando il titolo in Antologia di S.River, spacciandolo per una

raccolta di pensieri di un quanto mai improbabile San River, il testo viene pubblicato in Italia durante il

ventennio fascista, nonostante la contrarietà del regime a pubblicare letteratura americana, specie se

espressione di idee libertarie.

Nel 1971 Fabrizio De Andrè sceglie nove delle oltre duecento poesie e le trasforma in altrettante canzoni pubblicando l’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”, liberamente tratto dall’Antologia di

Spoon River.

LE OTTO STAGIONI DELLA OLES

di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla

29 DICEMBRE 2021 ORE 21

AUDITORIUM R. GERVASIO

EMIR SAUL direzione musicale

ALINA KOMISSAROVA violino

La OLES, l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, ex orchestra ICO Tito Schipa, sta promuovendo alcune proposte che presentino concerti di alto livello che coniughino anche una certa

godibilità di ascolto. Il motivo di questo procedimento è di duplice natura. Da una parte, infatti, si vuole far conoscere il repertorio classico internazionale. Dall’altra

si è convinti che l’ascolto debba rappresentare un’esperienza di gioia nell’ascoltatore.

In questo contesto e, anche nell’ottica di alcuni centenari particolarmente evocativi, rientra la presente proposta che giustappone due capolavori, uno dell’arte barocca e l’altro della musica contemporanea, che vengono eseguiti in parallelo ed intrecciati tra loro. Si tratta delle Otto stagioni, un concerto basato sull’interazione degli omonimi capolavori di Vivaldi (1678-1741) e Astor Piazzolla (1921-1992). In questo recital quindi vengono proposte le diverse stagioni in parallelo permettendo al pubblico un confronto estetico di grande effetto. Se con la sua Op.VIII Vivaldi dava alla musica “a programma” una nuova via, con le sue Estaciones, Astor Piazzolla inseriva nel contesto classico un ospite inatteso: il tango. Con le sue movenze sensuali, gli ammiccamenti alle armonie jazz eppure un rigore degno del più classico dei classici, Piazzolla riesce a “reggere” il confronto con il lavoro strumentale più seguito al mondo: le Quattro stagioni di Vivaldi.



