Le Naiadi di Metapontion, ambasciatrice della Magna Grecia, in Bulgaria

Sono Sibora, Lory, Ale e Francesca che nella terra dell’antica Tracia rinverdiranno i fasti della cultura della Magna Grecia, lungo quel ponte millenario e ideale che ha portato popoli, regnanti, artisti, poeti, a incontrarsi per scrivere o ispirarsi con opere e azioni a quello che sarà la futura Europa. Sogni? No.Realtà. Pino Barberino, fondatore dell’Occse attivo non solo a Metaponto ma lungo le rotte della Magna Grecia, non nasconde la soddisfazione. Ne sapremo di più al ritorno delle Naiadi.



LA NOTIZIA

✈️ Da Metapontion al centro dell’Europa: le Naiadi spiccano il volo con la Magna Grecia nel cuore!Oggi è un giorno di grande orgoglio: le nostre quattro ambasciatrici — Sibora, Lory, Ale e Francesca — sono in partenza per un’esperienza internazionale di 8 giorni in Bulgaria! 🇧🇬✨Queste giovani donne rappresentano le Naiadi di Metapontion, simboliche protettrici del Tempio di Hera, già celebre Cattedra di Pitagora. Un legame profondo con la nostra storia millenaria che oggi varca nuovamente i confini nazionali.

Questo progetto, reso possibile dalla nostra associazione, in sinergia con i nostri fantastici partner, si ripete anche quest’anno in piena continuità con le edizioni passate, confermando il nostro impegno costante nel tempo.

Come sempre, l’opportunità per i nostri giovani è offerta senza alcuna spesa a loro carico.Portare l’anima della nostra terra nel mondo è una missione che portiamo avanti con dedizione, anno dopo anno. 🌍💙Buon viaggio alle nostre ninfe: portate la luce e la saggezza di Metaponto in Europa! Pino Barberino, anima dell’Occse, ringrazia il partner internazionale ”Inclusion Go” diretto da Michele Corsini

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