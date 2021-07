…Il personaggio è quel simpatico signore con fez e baffi, che durante la Prima Repubblica era presente in tutte le feste del Sud, ma in particolare in Puglia e nel Materano ” Terra d’Otranto”, per far assaggiare e vendere quelle portentose pasticche al mentolo che davano salute. Quel Giovanni Siciliano da Gallipoli ( Lecce) che in tanti scambiavano per turco, marocchino, tunisino o egiziano per via del nome Hameluk che abbiamo ricordato per la rassegna Poster Art https://giornalemio.it/cronaca/poster-art-ricorda-quando-cerano-il-turco-hameluk-e-il-maestro-nicoletti/ ideata da Luca Acito e sostenuta dall’Associazione ‘ Maria Santissima della Bruna’. E quel personaggio dalle fattezze mediterranee, simbolo di una cultura scomparsa, ha destato ricordi in quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo e di scambiarci quattro chiacchiere, davanti a quel banchetto essenziale che – tra parole, aromi e ricordi- portava all’Oriente , alle dune del deserto e ai carovanieri che trasportavano sui cammelli i segreti di ” Mille e una Notte”.



E così con Claudio Vino, artista che continua a fare la spola tra Matera e Bari ” Porta d’Oriente”, quella figura non poteva che diventare Kameluk in un disegno pubblicato sulla ” Gazzetta del Mezzogiorno” per un servizio ” I semi di Kameluk” realizzato dal giornalista Pasquale De Filippo, nella rubrica ” Un paese, un racconto: Adelfia”. E il giovane Vino lascia spazio alla fantasia sotto a un cielo stellato, sopra cupole e minareti di Puglia…mentre il nostro farmacista-imbonitore dispensa le pasticche miracolose che facevano bene a tutti ” uomini, donne e bambini”. Una pasticca e un mondo di fiabe, tra califfi, fiori del deserto, principi, principesse e lampade di Aladino. Ma ‘Kameluk”- come ha scritto Pasquale De Filippo- gridava ” Kameluk la semina, Kameluk la raccoglie”. E la descrizione è quella che abbiamo visto in tanti. ”…E la rivoltava con una pinza per dolci un mucchietto di mentine a forma di fagioli. ” Se ti avvicinavi- continua De Filippo ti spiegava che nella lontana Africa nelle oasi da Mille e una Notte c’erano apposta per farti felici cento neri che seminavano a ottobre e raccoglievano a marzo la mentina Kameluk..”



De Filippo…un cognome celebre che ci ha lasciato tante pagine di cronaca del passato come quella di 41 anni fa ad Adelfia per San Trifone. Nessuna parentela con il celebre Eduardo e famiglia, ma aveva una verve tutta sua di lavorare con curiosità e impegno. ” Era di origini calabresi- ricorda Claudio. L’ho conosciuto a Bari, proveniente dalla redazione de ”L’Unità” di Bolzano e venne a lavorare a ”La Gazzetta del Mezzogiorno” in un contesto da destra democristiana. Ma lui lavorò e bene comunque. Per me è una gioia poterlo ricordare con quell’articolo del 1979. Chiuse la carriera in una nobile testata italiana ”Il Piccolo” di Trieste sul quale pubblicai due disegni ” La biografia di O’ Neal ” e un ”Allan Poe”. La perla è sulla biografia degli autori. Pasquale, paradossalmente, era odiato a destra e a sinistra. Su Kameluk mi diedi alcune parole chiave qualche giorno prima ” Adelfia, il personaggio è Hameluk-Kameluk” e aggiunse che serviva che io lo interpretassi come l’Oriente in mezzo a noi, però picaresco…” E Claudio non si fece pregare tra il sagrato di san Trifone e la mente, anzi la mentina…rivolta alla Mecca.