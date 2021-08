MATERA – “Infratture” è il neologismo pittorico che spiega l’arte di Maremonti. E’ stata inaugurata sabato 28 e resterà aperta fino al 12 settembre, presso la Galleria dell’artista Pietro Gurrado nella via Duomo della città dei Sassi, la nuova mostra personale pittorica dell’artista Cesare Maremonti. Il successo del vernisse promette bene. Dopo che l’architetto e pittore materano aveva ottenuto riconoscimento di pubblico nelle precedenti tappe, dalla Stazione di Miglionico al Convento di Pietrapertosa. I quadri di Maremonti, sotto l’insegna di presentazione di questo termine di suo conio, quasi una benedizione ottenuta dalla creativa sempre in inquietudine di svolgimento dell’artista, premono nelle nostre menti a farci andare di nuovo e con nuovo interesse nell’analisi vitalizzante del paesaggio e dei paesaggi pitturata e tagliata dal cervello. Una mente, vedremo meglio, che ragiona con l’intimità, il personale e l’esterno. Dunque a Maremonti abbiamo posto un paio d’interrogativi.

Rispetto alle precedenti esperienze, per esempio, il suo percorso qui risulta innovato? Da parte mia non c’è grande differenza fra il prima e il dopo, seppure ho sentito una sorta di evoluzione. Su tutto possiamo dire che è scomparsa la figura umana che immergevo in contesti astratti, nelle prime precedenti opere. In pochi anni, in seguito anche a vari appunti della gente, a un certo punto è rimasta la quinta architettonica, una sorta di spalla. Che racconta del paesaggio, dei vuoti e dei pieni, delle architetture dei Sassi. Perché le origini le portiamo dietro. Un’architettura del togliere, più del levare. Togliere per esigenza di spazio domestico, era lì. Togliere fino ad arrivare alle viscere della terra. Ad arrivare a una gestualità più diretta e semplice, semplificata. Un linguaggio più diretto. Visivamente, di certo. Ma soprattutto dell’anima.

Quindi l’idea d’Infratture quando nasce in questo passaggio? Infratture nasce comunque prima del lockdown dal punto di vista temporale, dalla perdita dei miei genitori dal punto di vista sensoriale.

Perché queste opere rappresentano davvero l’elaborazione delle fratture interne di legami ed emozioni, con una meditata trasposizione al paesaggio; una rappresentazione che esprime le continue, multiple e diverse fratture naturali e artificiali del paesaggio, con la sua continua modificazione spesso imposta dall’umanità. Dall’antropizzazione, per esempio. L’anima, spiega Cesare Maremonti, dunque il pensiero, non può che guardare a quel che si spezza dentro di noi, e a quel che rompiamo fuori.

“È attraverso la frattura – termina Maremonti – che si dà valore a ciò che riteniamo scontato. È la frattura che porta alla ricerca dell’altro, del pezzo mancante, dell’unità e della completezza. Ed è ancora la frattura che spinge a rivalutare il tempo e il valore dell’attesa utile alla riparazione, atta ad alleviare quella rottura che porta in sé dolore e disorientamento. E allora cosa fare difronte ad una frattura? Forse non resta che ispirarsi alla tecnica del kintsugi, l’arte giapponese del riparare le ceramiche con polvere d’oro o d’argento con l’intento non di nascondere ma di esaltare la lesione con materiali preziosi, per dare più valore all’oggetto rendendolo un pezzo unico”.