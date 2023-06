Le foto di Notarangelo in mostra al MAXXI

A Domenico Notarangelo la vetrina del grande museo laboratorio di arte moderna della Capitale sarebbe piaciuta e avrebbe portato, come accadrà, valore aggiunto al confronto internazionale tra linguaggi espressivi lontani che destano interesse ( ci siamo stati in altre occasioni) tra studiosi e, soprattutto, tra i giovani sensibili a tutto quanto è storia dell’uomo e dei territori. E la vita di Notarangelo ne è piena. Una parte di quella esperienza sarà in mostra a partire dal 28 giugno e fino al 3 settembre con le immagini di ‘’ Era come entrare nelle cose’’. Un obiettivo e la storia di tante donne e uomini…

L’INVITO DELLA MOSTRA

Sono felice di invitarti -riporta la nota degli organizzatori- all’Opening della mostra delle fotografie di Domenico Notarangelo *ERA COME ENTRARE NELLE COSE* presso il Corner del *MAXXI ROMA mercoledì 28 giugno alle ore 18 (fino alle 21)*.

Ad accogliervi con uno speech di presentazione del progetto ci saranno il Presidente del MAXXI *Alessandro Giuli, il Direttore Bartolomeo Pietromarchi, il Curatore della mostra Francesco Cascino e il Direttore artistico Giuseppe Notarangelo, il Presidente della Fondazione Pascali Stefano Zorzi* e molti altri cari amici che davvero hanno messo il cuore e la passione in questa operazione di indagine poetica sulle culture nascoste dei nostri avi, utili a scoprire e migliorare modi e mondi del nostro tempo.

La mostra è aperta al pubblico fino al 3 settembre e l’ingresso è gratuito