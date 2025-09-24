Le cosmogonie di Omar Galliani in mostra ad Altamura

Tavole con lavori d’arte con le tecniche di grafite, carboncino, pastelli e oro inciso in foglia per un percorso artistico che porta al dialogo (e oggi ce n’è tanto bisogno con il genocidio di Israele a Gaza e in Cisgiordania, senza dimenticare gli attacchi a Flotilla e in Ucraina tra Russia e Paesi Nato) nei lavori di Omar Galliani. E’ uno spunto per la mostra di Omar Galliani ‘’ Cosmogonie’’ che sarà inaugurata il 4 ottobre presso la Galleria d’arte e spazio culturale Art Immagine – Altamura (Ba). Un evento interessante con un maestro del disegno e dell’arte contemporanea, che continua a lavorare tenendo la barra dritta tra Oriente e Occidente.

Altamura, 22 settembre 2025 – Sarà inaugurata sabato 4 ottobre, alle ore 18:30, prezzo la galleria d’arte e spazio culturale Art Immagine di Altamura, la mostra Cosmogonie dell’artista Omar Galliani un progetto espositivo che riunisce una selezione di lavori recenti e opere storiche del grande maestro del disegno italiano, tra i protagonisti assoluti della scena artistica internazionale.

Omar Galliani che sarà presente all’inaugurazione della mostra, espone ad Altamura una costellazione di opere su carta, inedite e storiche, che spaziano dai celebri cicli Tra Oriente e Occidente e Carta d’Oriente fino alle più recenti serie Blu oltremare e Cosmogonie (2024-2025). In queste tavole, tra grafite, carboncino, pastelli e oro inciso in foglia, il segno si dilata fino a diventare scrittura cosmica, materia lirica e vertigine contemplativa. Introdurrà il critico d’arte Gianfranco Terzo.

La mostra, curata dal gallerista Francesco Taccogna, sarà aperta al pubblico, con in ingresso gratuito, fino al 22 novembre (dal lunedì al sabato 9.00 – 13.00 e 17.00 – 21.00; domenica e festivi su appuntamento). Rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi a un corpus di opere in cui la tradizione del disegno italiano si intreccia con una tensione verso l’assoluto, restituendo allo spettatore la possibilità di interrogarsi attraverso lo sguardo dell’artista.

SCHEDA INFORMATIVA

Orari: dal lunedì al sabato 9.00 – 13.00 e 17.00 – 21.00; domenica e festivi su appuntamento (da concordare al numero +393457853855)

Ingresso: gratuito

Ufficio stampa e media relation: Mariapaola De Santis (+393331083584)

Informazioni: www.artimmaginealtamura.it

Instagram: art_immagine; Facebook: Galleria Art Immagine – Altamura