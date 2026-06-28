Le città dell’Imperatore Federico a Tavola. Invito ad Altamura

E né poteva essere diversamente visto quello che la città federiciana riesce a mettere in campo, anzi a tavola ogni anno per celebrare il grande imperatore illuminato Federico II di Svevia e la sua corte con rievocazioni, studi e attività come quella promossa per lunedì 29 giugno presso il ristorante Gusto d’Altura e il Villaggio Medievale, allestito dal dinamico Francesco Tamborra,animatore del Gruppo Storico Normanno Saraceno noto ai materani per la partecipazione di figuranti al presepe vivente nei Sassi.



”La scelta di organizzare la 1^ edizione de ”Le città di Federico a tavola- ci dice Francesco Tamborra- è nata a Monselice con altri amici di città impegnate nella valorizzazione degli itinerari federiciani, a cominciare dalla buona tavola del tempo. Così ho pensato nell’immediato di farla anche ad Altamura ma a livello nazionale invitando, per la 1 edizione, oltre a Monselice anche Melfi, Jesi, Enna, Oriolo, Foggia, Torremaggiore, Gravina in Puglia e Torre Maggiore. Toccherà ai cuochi di quelle zone proporre le portate del tempo, che saranno valutate dalla giuria, e con un menu che delizierà il palato degli ospiti. Altamura con lo chef Francesco Colonna preparerà ricette davvero imperiali…” Nessuna anticipazione. La corte dell’imperatore non lo consente. Del resto c’è un programma da rispettare che prevede anche visitate guidate in serata ai beni culturali cittadini ( Cattedrale, grotte di San Michele, Uomo ”Ciccillo” di Altamura) e al villaggio Medievale del Gruppo storico normanno saraceno



IL PROGRAMMA

Le città di Federico a Tavola- Villaggio Medievale

Lunedì 29 Giugno 2026 – Ristorante Gusto d’Altura, Altamura.

Ore 09:00

Accoglienza dei soli Chef e inizio della preparazione dei piatti.

Tutti gli ingredienti sono messi a disposizione dall’organizzazione Gruppo Storico Normanno Saraceno.

Ore 11:00

Accoglienza degli ospiti dei comuni di: Altamura, Oriolo, Torremaggiore, Gravina in Puglia, Melfi, Foggia, Margherita di Savoia, Monselice, Jesi ed Enna.

Ore 12:00

Inizio ufficiale dell’evento e valutazione delle proposte culinarie da parte di un team di giudici esperti.

Ore 14:00

Termine dell’evento saluti istituzionali e riconoscimenti per la partecipazione.

Ore 14:30

Pranzo presso Ristorante Gusto d’Altura di Altamura.

Ore 17:00

Uscite guidate ad Altamura con lo storico Giuseppe Pupillo.

Ore 20:00

Visita e Cena presso il Villaggio Medievale – Oasi San Giovanni, Altamura.

Gli spostamenti per gli ospiti sprovvisti di un mezzo proprio saranno a carico del Gruppo Storico Normanno Saraceno.

La cena per tutti gli ospiti, compresi quelli aggiunti, è a carico dell’associazione.

Ore 22:00

Chiusura dei cancelli del Villaggio Medievale e saluti agli ospiti in partenza.

