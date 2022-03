I sudditi di sua Maestà, la regina di Inghilterra che si appresta a toccare quota 100…, hanno dalla loro un pragmatismo che nel Belpaese finisce nel cassetto o sotto il tappeto dell’ipocrisia. E così nella Patria del precariato, del sommerso, dello sfruttamento e di una meritocrazia che è sempre più un’araba fenice, si preferìsce non affrontare con serietà il problema del rapporto offerta scolastica-mondo del lavoro, che continua a produrre insuccessi (usiamo un eufemismo) a creare una fiera – filiera delle illusioni di diplomi e diplomi di laurea senza sbocco e al business dell’alta (o altra?) formazione post laurea pubblicizzati da volti noti della pedata erbosa o della pedata dancing. Nel Regno Unito, Brexit a parte, non si perde tempo e né quattrini. E si usa tanto pragmatismo come commenta il professor Lelio Camassa, che auspica anche da noi- dove qualcuno si è svegliato, proprio come la Bella Addormentata sul posto…- possa cambiare le cose. L’Università non è per tutti, se non ci sono volontà, dedizione e qualità degli studi. Del resto abbiamo bisogno di altre professionalità, che scarseggiano: dal settore manifatturiero a quello artigianale dove per dirla tutta si guadagna bene e lavoro e domanda non mancano. Ma il rischio che la Luf, la libera università farlocca si diffonda con facoltà di corto o respiro o fuori contesto, c’è tutto. E anche nella nostra Basilicata i quattrini dilapidati a fondo perduto non mancano. E’ tutta salute…



DIETRO LA LAVAGNA 24/03/2022. DIO SALVI I CONTRIBUENTI (E IL SAPERE)

Finalmente, qualcuno se n’è accorto. Finalmente, qualcuno perlomeno valuta di prendere provvedimenti a riguardo. Un po’ dispiace che siano sempre gli inglesi a essere propositivi su certe cose, e mai noi italiani, ma va bene lo stesso. Il governo di Sua Maestà si prepara a una serie di interventi che osteggino le lauree dalle prospettive lavorative e dai guadagni non apprezzabili. Il ragionamento è semplice: il 50% dei ragazzi inglesi va all’università, ma il mercato del lavoro non consente a tutti un’occupazione confacente; il 95% degli studenti finanzia il percorso di studi grazie ai cospicui prestiti statali (circa 60.000 euro pro capite), ma pochi di questi riescono a saldare il prestito con i loro stipendi da lavoratori; chi non restituisce la sovvenzione dopo 30 anni si vede cancellare il debito. Ergo, con le lauree farlocche, lo Stato perde un sacco di soldini, recuperati dalle tasche dei contribuenti che, quindi, ne pagano di più. Lasciamo stare le modalità con cui il Governo vuole garantirsi contro tale spreco (una incomprensibile sufficienza in matematica al ‘liceo’). Ciò che conta, invece, è che un primo passo sta per essere fatto in una duplice direzione. La prima, più pragmatica, vede da un lato gli studenti ‘motivati e/o capaci’ (i contribuenti di domani) non costretti a dover mantenere gli altri con le proprie tasse, dall’altro costituisce un incoraggiamento per i meno inclini allo studio a intraprendere un percorso professionale più adatto alle loro abilità (un buon operaio, del resto, evita che la casa crolli in testa al professore di latino, evenienza che mi dispiacerebbe non poco). La seconda è una rifrazione dal sapore più squisitamente teorico-morale: la presa d’atto che la cultura ad alti livelli è di tutti, ma non è per tutti. Finalmente.