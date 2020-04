I lunghi e tanti giorni di pandemia, hanno ispirato all’artista pomaricano, Gennaro Scandiffio, una nuova opera: un disegno che vede il pianeta Terra bardato da mascherina antivirale e baloon riempita dallo sfogo: “Non ce la faccio più”.

Aspettando, evidentemente, la pubblicazione del nuovo lavoro che sarà edito grazie alla Pro Loco “E. Mattei”; in attesa, tra le altre cose, dell’inaugurazione e dunque l’inizio delle previste diverse e variegate attività del rinnovato Museo della Civiltà Contadina. Luogo che avrà sede sempre nel settecentesco Palazzo Marchesale che fu dei Donnaperna.

La personalità artistica di Scandiffio è multiforme. Stupefacente, per certi versi. Ché se avevano tanta curiosità prima d’entrare nella sua casa-atelier, solcato l’uscio della sua porta lo stupore diviene l’esperienza più forte. Disegni, cartoni, murali, stampe, tempere, ready-made. Oltre 3mila opere fanno meravigliosa la sua casa-museo. Gennaro Scandiffio è nato a Pomarico, nel 1945.

Di famiglia umile, subita la prematura morte del padre deve frequentare le scuole medie a Salerno presso il Colleggio Colautti. Luoghi dove inizierà a sentire l’arte sul viso: Pistoletto, Lucio Amelio, Giulio Paolini; ma insieme a Beuys e Warhol.

“Scandiffio – scrive in una recentissima critica Milena Ferrandina – si autodichiarerà fin da subito pittore naìf, autentico, autodidatta, schietto, privo di legami immediati con il mondo accademico e culturale, affascinato dalla pittura e dalla personalità di Luciano Ligabue per l’indole timida e il carattere solitario, ne prediligerà l’interiorità e le emozioni che continuamente agitavano la sua anima.”

“Verrà conquistato – aggiungerà la stessa critica d’arte Ferrandina – dall’aria scanzonata di Henri Rousseau o dagli artisti rinascimentali per l’accuratezza e la luminosità del disegno o dai maggiori rappresentanti del Barocco, non fosse altro che per la creatività, l’esagerazione e il gusto bizzarro delle composizioni”.

Tra le sue opere: immagini di contadini mossi dai fili della provvidenza, la donna raffigurata con le sinuose linee del naturalismo classico che cede a un “erotismo simbolico” (definizione perfetta della sempre dei Milena Ferrandina).

Tra le note, poi, sicuramente la commissione ricevuta all’età di 16 anni, quando avrà il compito d’affrescare il portale della chiesa di san Rocco.

Ma questi non sono che accenni. In quanto a questo artista di Pomarico si dovrebbero dedicare ogni volta più tempo e spazio.