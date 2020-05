SANTERAMO IN COLLE – L’arte continua di Molinari contro la cappa della pandemia.

La necessità di dipingere, come evidenziano anche gli ultimissimi quadri realizzati dall’artista santermano, è scandita dai passi del colore a pennello; sempre e comunque. Anche quando, aggiungeremmo, prendiamo momenti di visitazione dalle opere digitali di Molinari, perché : “Sono affascinato dai giochi ottici, dalla possibilità di un’opera di prestarsi a letture diverse a seconda posizione dell’osservatore”, descrive lo stesso Carlo Molinari sul suo spazio telematico www.carlomolinari.com. Dove, tra le altre cose, troviamo un’ulteriore sottolineatura, dedicata a descrivere le sue opere realizzate con la tecnica dell’olio su tela. “Mi piace il colore, la pennellata grassa, gli elementi decorativi, e le possibilità di interpretazione del nudo”.

La galleria offerta dall’artista di Santeramo è frammentata in una serie di sezioni, dalle quali rintracciamo opere sperimentate dalla forza, appunta, della presenza di pennellata intensa assunta a forma del soggetto rappresentato.

Classe 1965, l’artista ha frequentato a Bari l’Accademia delle Belle Arti, nella cattedra di pittura del prof. Richard Antohy. Dal 1987, l’artista ha poi partecipato a varie mostre e concorsi di pittura, illustrazione e fotografia. Due anni dopo, Carlo Molinari ha cominciato invece a lavorare come grafico pubblicitario e illustratore.

Per l’editoria, proprio in qualità di illustratore ha svolto lavori per case editrici anche di prima rilevanza, internazionali e straniere, fra le quali spiccano: Giunti, Einaudi Ragazzi, Franco Panini, Blue Press, Coniglio Editore, La Cùpula Ediciones, Curci, Inventario, Carlton Books, Anness Publishing, Wizard+Genius. I ritratti sublimati dalla mano di Molinari sono pure sublimate dalla contemplazione della moglie e della figlia. Affascinati assai dalle cromature sensoriali di dipinti davvero carichi di voce, possiamo citare solamente a mo’ d’esempio “Brown”, “Green”, “Finding Soul”, “Red”.

Di lui hanno spesso rilevato che il messaggio delle opere è rintracciabile in contenuti rappresentati attraverso l’abbraccio stesso fra carne/corpo e luce. Facendo, quindi, esaltazione di dettagli altamente significativi.

Nel 2019, Guerini e Associati, ha dato alle stampe il libro “Ada, Alan e i misteri dell’IoT. Fra cobot, reti ditigali e algoritmi”. Il racconto per parole e mimmagini del volume è di Sabrina De Santis, Nicola Intini, Corrado La Forgia, Raffaella Miscioscia e Pierpaolo Pontrandolfo, ed è appunto illustrato da Molinari. La pubblicazione in qualche misura incontra gli scenari della nuova ricerca di Molinari. Infatti, la pubblicazione fa parte di “un esperimento innovativo che combina divulgazione e divertimento”. E vede il coinvolgimento di “Eureka! Funziona!”, progetto di Federmeccanica (in accordo con Miur e in partnership con IIT e AIF).

Il volume è stato presentato a dicembre scorso, presso la Libreria Equilibri di Santeramo.