L’arte che unisce? Ma è l’Universo di uno scatto, di una frase, di uno sguardo

Dopo aver visto negli spazi siderali di Sparkme Space Academy del Paip 2, una mostra che stimola i cinque sensi ”L’Arte che unisce” , finanziata e organizzata da , finanziato ed organizzato dal Matera International Photography ( Mip) https://giornalemio.it/cultura/mettete-la-bellezza-nei-cannoni-e-larte-unira-cuori-e-popoli/ ne siamo usciti convinti che Arte e Universo sono la faccia pluridimensionale di un mondo vivo, che ha tanto da dire e da far vedere, se abbiamo la pazienza di osservarlo e di ascoltarlo. Non ci soffermeremo sugli autori, per lasciare al visitatore, la sorpresa di scoprirlo nei tratti espressivi che più gli hanno consentito di lasciare più di una traccia per far vedere, riflettere, su quello che lo ha colpito e che ha una storia da raccontare.



Le foto, le immagini parlano di violenze, sofferenze, spesso lungo la strada dell’indifferenza con il nero degli States, un Paese che vanta una lunga tradizione democratica, soffocato dalla Polizia o con il Davide della Stella che va avanti come un bulldozzer abbattendo muri di cemento che grondano sangue di civili. E che dire di quanto accade dietro le sbarre, sui divani della prostituzione che sono nelle strade del degrado, tra le ”chiare e fresche dolci acque” dove la balneazione è vietata, nei mercati dell’insoddisfazione dove i politici sono sul banco in vendita per poche lire, dietro al telo di comunità che fanno finta di nulla tra urla e occhi sbarrati di innocenti che subiscono la sopraffazione di pochi. Sembrano degli extraterrestri, alla ricerca di una stella cometa che forse passa a Natale quandi in tanti- per motivi commerciali o religiosi- si sforzano più buoni, con una fetta di pandoro o panettone che addolcisce cuori e coscienze. Una mostra con tante opere e spunti che sono davvero ben contestualizzati negli spazi della Sparkme Space Academy e che meriterebbero di far parte di una scenografia permanente. Ad Antonello Di Gennaro, direttore artistico della mostra del Mip e a Vito Gaudiano che ha creato, e con non pochi sacrifici e lungimiranza una iniziativa davvero unica in un Paip che va rilanciato, il compito di pensarci. Magari entrando in una nuova orbita di collaborazione. E del resto l’universo dell’ Arte e l’arte dell’Universo hanno ancora tanti spazi inesplorati da conoscere e utilizzare…



IL PROGRAMMA DEL 9 E 10 NOVEMBRE

SABATO 9 NOVEMBRE 2024

– 09.00 Saluti Carla CANTORE Presidente MIP – Matera International Photography

– 09,30 Saluti istituzionali

– 10.00 Talk A POSTCARD FOR FLOYD progetto di mail art partecipativo di Giangiacomo ROCCO

DI TORREPADULA Artista, Imprenditore | Chiara FERELLA FALDA Curatrice del progetto | Enrico

FILIPPUCCI Direttore Artistico Galleria Opera Arte e Arti.

– 11.00 Tina FESTA Ideatrice metodo Caviardage®, Docente

– 11.30 LA LUNA FRIABILE progetto ideato e condotto da Carla CANTORE Arteterapeuta, Docente Master

II Livello Neuroestetica in collaborazione Franco DI PEDE Artista, gli autori dialogheranno con Maria Teresa

CIRILLO Referente A.Ma.Sa.M., Associazione promotrice e sostenitrice del progetto

– 12.00 IL MURO installazione fotografica di Antonio BERGAMINO Artista, Responsabile FotoDiego

Academy

– 12.30 Graziella Melania GERACI Giornalista freelance, Curatrice indipendente

– 13.00 pausa pranzo

– 16.00 Maristella TROMBETTA Docente di Storia dell’Estetica Università di Bari

– 16.30 Talk NAVALNY Assenza/Presenza progetto internazionale di Mail Art curato da Ruggero MAGGI

Artista, Curatore

– 17.00 Franco DI PEDE Artista, Fondatore Galleria Arti Visive

– 17.30 Presentazione libro “Live in Paris” di Michele DI DONATO Fotografo professionista, Fondatore di

Hangar Fotografico dialogherà con l’autore Anna Maria DE MARZO Docente di Storia della Fotografia

presso Spaziotempo

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2024

– 09.00 Giovanni LAPERCHIA Maestro Tai Chi 5° Liv

– 09.30 IL DOLORE DELLA PALESTINA 21 FOTOreporter freelance anonimi, installazione fotografica a

cura di Antonello DI GENNARO Direttore Artistico MIP dialogherà con il curatore del progetto Attilio Lauria

Giornalista, Critico, Curatore

– 10.00 Presentazione libro “Eyewintess” di Manoocher DEGHATI Fotoreporter di guerra pluripremiato

vincitore di 2 Word Press Photo dialogherà con l’autore Raimondo MUSOLINO Direttore artistico FotoArte |

Ursula JANSSEN Archeologa

-11.30 Angela SAVINO Direttrice del Laboratorio di Neuroestetica Sperimentale del Master Universitario di II

livello in Neuroestetica, Dipartimento di Medica dei Sistemi della Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

– 12.00 Ottavio DE CLEMENTE Docente incaricato di procedure andragogiche presso l’Università degli Studi

di Roma Tor Vergata

-12.30 Francesco MARANO Antropologo, Artista

MODERA: Ottavio Gurrado | Ufficio Stampa MIP – Matera International Photography

LUOGO

SPARKme Space Academy | MUSEO DELLA SCIENZA E DELLO SPAZIO

Via dell’Industria sn – Zona Paip 2 | 75100 Matera

INGRESSO LIBERO CON OBBLIGO DI REGISTRAZIONE



CONTATTI

SITO UFFICIALE: https://www.materainternationalphotography.com/

info@materainternationalphotography.com

LE RIFLESSIONI DI ALCUNI DEGLI ESPOSITORI