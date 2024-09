L’archivio di Mimì Notarangelo è storia che ci appartiene…ma Matera se ne è dimenticata!

Nessuno è profeta in patria….ed è esattamente ciò che sta accadendo a quella enorme eredità culturale prima che documentale lasciata da Domenico “Mimì” Notarangelo e che mentre viene tanto apprezzata al di là dei Sassi, qui -nel luogo in cui il suo prezioso “archivio” è localizzato- sembra essere avvolta nell’oblio. E’ quanto denunciato in questa “Lettera aperta alla comunità materana” diffusa dall’Associazione culturale ETS “Pier Paolo Pasolini” Matera che si dice “impegnata da molti anni nel progetto di valorizzazione dell’Archivio Notarangelo.” Fu “Lo stesso Domenico Notarangelo” si legge nelle missiva, che “creò questa associazione nel 2011 per avere un soggetto giuridico in grado di tutelare e valorizzare il suo archivio, divenuto quell’anno “bene culturale di interesse nazionale” secondo il decreto n. 68/2011 della Soprintendenza ai beni culturali di Puglia e Basilicata.” Essa, si afferma “Oggi vive un momento di grande rilevanza a livello nazionale ed internazionale. Ha rapporti di collaborazione con importantissime istituzioni culturali ed artisti e personalità di grande caratura. Organizza e partecipa a eventi di grande spessore in luoghi importanti in Italia e all’estero come la mostra “Era come entrare nelle cose. Fotografie della civiltà rupestre” dello scorso anno al MAXXI di Roma e “Domenico Notarangelo: Pasolini a Matera” che inauguriamo a Parigi il prossimo 23 settembre all’Istituto di Cultura Italiana in Francia. In questi 13 anni sono state oltre 100 le mostre fotografiche e decine gli incontri, le presentazioni, i workshop, le rappresentazioni teatrali, i concerti musicali organizzati; finanche un meraviglioso documentario “Notarangelo Ladro di anime” prodotto con l’Istituto Luce Cinecittà e il Centro sperimentale di cinematografia.” Pertanto si sottolinea, “L’impegno nella salvaguardia e nella valorizzazione dell’Archivio e dell’opera di Domenico Notarangelo è una questione che “dovrebbe” interessare la città di Matera e le istituzioni che la governano.” In quanto “È materia preziosa l’Archivio e ciò che esso contiene. Le fotografie sono solo una piccola parte di esso. In tutta la sua vita Mimì, come lo chiamava chi lo conosceva, ha costruito una memoria e un patrimonio storico e antropologico utile a noi tutti. L’Archivio è storia che ci appartiene.” Ma purtroppo, viene rilevato, “da oltre vent’anni, da quando lo stesso Domenico Notarangelo cercava aiuto e sostegno dalle istituzioni, questo pezzo importante della nostra cultura è ignorato, a partire dal Comune di Matera che, nonostante le decine di istanze e richieste presentate e protocollate, non ha mai assegnato alla nostra associazione un luogo fisico dove ubicare l’Archivio e svolgere l’attività culturale.” Ed è a seguito di questa situazione sconfortante, conclude l’Associazione culturale Pier Paolo Pasolini Matera ETS, che “Oggi scriviamo questa lettera aperta alla comunità materana per renderle nota lo stato delle cose. Non abbiamo cittadinanza nella città capitale della cultura. Non abbiamo un luogo. Non ci ascolta nessuno, …a Matera.”

