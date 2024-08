Mi sembra una poesia bella e toccante questa di Mario Vincenzo Appella di Castronuovo Sant’Andrea, presente nel volume “Castronuovo paese di poeti”, Villani editore. Un triste richiamo alla realtà, dopo le fuggenti ferie d’agosto, ahinoi!, in paesi sempre più soli.

L’Ann di vind juorn

Mò non eia fazze chlù, singh proprie stanch

di cuntò o porte chiuse daint a Manch

Jè belle, iè proprie belle stu paise mie

ma non c’è chiù nisciune mienz a vie,

ancune vicchiariell, nd’a chiazz, sutt u tiglie sassulacchleje

fine ca chéle u niglie

Addà ni jute tutte chill gente

quanne jere feste non si capije niente,

prime svizzere e Germanie, senza migliere

e po Piemonte e Lumbardie a famiglie n’tere;

Si na ni jute asseje, proprie tant

e ancora chiù asseje su nd’ù Campsant.

Non pote durò ancora stu paise

si pure chi steje buone ha già prummlse .

Jè tutte n’ata cose nda staggione,

sole, voce e muvimiente a stu cuntuorn

E ancune m’avere dona spiegazione

picchè quò l’ann, dure sule vind juorn.