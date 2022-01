Di sera è un altro effetto, perchè invita ad apprezzarlo di giorno quando la luce di quel quadro brilla come sempre nelle sale di Palazzo Lanfranchi, che è parte del Museo nazionale di Matera. L’antico edificio è da alcuni mesi interessato da interventi di riqualificazione e la cosa non potrà che accrescere interesse e funzionalità verso quello spazio museale. La tela di cantiere, con lo slogan ‘Palazzo Lanfranchi si rinnova” è un valore aggiunto che va apprezzato e con un motivo in più per visitare il Museo nazionale di Matera (che comprende l’archeologico ”Domenico Ridola”) e, in questo caso l’offerta di Palazzo Lanfranchi. Per saperne di più non vi resta che visitarlo, dando un’occhiata preventiva alle esaurienti pagine social del Museo. Passate parola…