“Tornare in Afghanistan? Anche subito”. Inshallah, se Dio lo vorrà come dice la gente di quella terra. Per Laura Salvinelli, fotografa, e con ”Emergency” nella vita e nel cuore, tornare in quella terra martoriata, ma ricca di saperi, tradizioni di un ”meltinpot” di etnie e popoli è continuare quello che ha visto, vissuto, fotografato nei centri di maternità degli ospedali del Panshir. A testimoniarlo i 25 scatti della mostra ” Aghana” allestita a Matera negli ipogei Motta, organizzata dal circolo culturale La Scaletta. E le immagini sono la sequenza di realtà tra sofferenze, sacrifici ma anche sorrisi, sensibilità e,sopratutto speranza, in un futuro meno precario da quello causato dalla guerra, che Laura ha raccolto nei volti e negli occhi di madri e bimbi afghani , passati nei centri maternità degli ospedali, che Emergency gestisce a Panshir e Anabah.



Le foto, scattate con una Canon, sono riferite alla vita e alla storia di partorienti, dottoresse, infermiere dove la vita è resa incerta da tanti problemi, ma la vita che esprime un vagito è un invito ad andare avanti. Il viaggio fotografico di Laura Salvinelli, corredato dai testi di Virginia Vicario e dall’allestimento di Edoardo Delle Donne, si ferma davanti al viso sorridente di altre donne come Zarghona che ha partorito il primo figlio maschio, a quello sofferente di Kemeya alle prese con il suo quinto parto con taglio cesareo e al passaggio le donne nomadi Kuchi durante uno dei loro passaggi stagionali nella omonima Valle. Ma ci sono anche le belle storie di donne afghane che hanno rinsaldato il loro rapporto con l’associazione umanitaria fondato e portata avanti con tenacia da Gino Strada, che abbiamo conosciuto, e da tanti volontari. E’ il caso di Asud che, grazie al Centro di maternità , ha potuto formarsi per diventare ostetrica, di Marja, che lavora in Emergency dal 1999 aiutando altre donne del suo Paese. Infine le volontarie occidentali Monika e Keren, rispettivamente medico coordinatore e ginecologa,felici per i tanti bimbi che hanno contribuito a far nascere. E di quelle esperienze è testimone Laura che abbiamo incontrato in occasione della vernice agli Ipogei Motta.



” Questo lavoro l’ho fatto -dice Laura-in tre settimane e mezzo a fine 2019. Dovevo fare questo mostra in collaborazione con Emergency, per Treccani a inizio 2020 ma ci siamo fermati a causa del lockdwon imposto dalla pandemia da covid 19.Sono stata in Afghanistan sette volte. Una storia che mi ha colpito? Me l’ha raccontata la ginecologa Raffaela Baiocchi, marchigiana, che lavora per Emergency da tanti anni. Un giorno venne da me trafelata e mi disse di fare attenzione a scattare le foto, perchè lì è tutto un tabù ,perchè alle donne non si possono fare fotografie e tantomeno alle partorienti. Mi ha raccontato, e la cosa mi ha colpito, che un giorno l’aveva raggiunto un marito furibondo dicendo che avevano scattato una fotografia a sua moglie. Raffaela aveva pensato che ”fosse giunta la fine” e che lo cose si sarebbero messe male. Non era una fotografia, ma una ecografia . Quindi la fotografia era talmente tabù, che una ecografia era stata scambiata per una foto”. E poi ci sono gli usi e i costumi, come l’attribuzione del nome del nascituro. Non lo si fa nelle immediatezze, come accade da noi. I nomi si decidono quando la donna torna a casa e a decidere è la famiglia del padre. Momenti felici, ma ora non si può dimenticare chi soffre, rischia la vita e vuole lasciare l’Afghanistan.



” Lancio sempre un appello -aggiunge Laura Salvinelli. Sono subissata da richieste di aiuto di persone che hanno collaborato con il governo italiano o con le agenzie non governative, non parlo assolutamente di Emergency. Sono persone che sono minacciate di morte. Occorre,pertanto, attivare e intensificare i corridoi umanitari” E quanto al futuro di quella terra è fiduciosa perchè conosce la gente che la popola. ” Sono fiduciosa per l’Afghanistan – aggiunge la fotografa- perchè sono persone estremamente intelligenti, sono giovani, resilienti. Ma occorre fare attenzione alle fake news, a quanto viene fuori che per gran parte è propaganda.. Li ci sono giornalisti occidentali e fanno un buon lavoro, come Nico Piro per esempio, ma quelli afgani non possono parlare, rischiano la vita. Cosa accadrà? Credo e, di una cosa sono sicura, è che gli afgani sono imprevedibili, forti, giovani, resilienti e quindi spero in un cambiamento. Nessuno sa cosa stia succedendo”. La chiacchierata termina con un ricordo. “Cosa ho lasciato? Per me Emergency è casa – dice Laura. Condivido la cultura di pace, contro la guerra che Emergency porta avanti. Siamo la stessa cosa. Ero stata in varie regioni, ma non nel Panshir. Era la roccaforte di Massud e la mostra comincia proprio da una foto tematica” Ci saluta con un ”Inshallah” se Dio vuole.Tutto dipende da Dio. “Perchè lì – conclude-c’è una mortalità infantile incredibile , una donna su 16 che rimane incinta muore, ci sono 40 anni di guerra. Ogni cosa non è prevedibile. E poi gli afgani non sono prevedibili nella storia. Gli afgani sono un ”meltinpot” di popoli, di tribu. Una terra complessa, ma affascinante”. Che attende Laura…con Emergency .

E per saperne di più visitate il sito www.emergency.it

La mostra resterà aperta fino al 9 gennaio 2022. Ipogei Motta Matera