Lacorazza: “Fondazione Teatro Stabile, tassello di un progetto culturale”

“E’ importante sostenere Fondazione Basilicata Matera 2019, la Fondazione Teatro Francesco Stabile e Teatri della Basilicata e il Parco Regionale della Musica. Insomma tre soggetti che possono offrire un salto di qualità per la cultura e lo spettacolo dal vivo. Certo vanno superate alcune criticità che attengono ai tempi della programmazione e alla certezza delle risorse; fare un salto di qualità rispetto alle attuali condizioni che determinano una sofferenza da parte degli operatori“. Lo sostiene il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge: “Mentre si opera per correggere alcune storture dobbiamo anche pensare a rilanciare e creare nuove sfide e progettualità innovative che possano dare continuità all’offerta culturale e anche opportunità a tante professionalità consolidate ed emergenti; sviluppare un indotto economico. La consolidata esperienza della Fondazione Basilicata Matera 2019 va rilanciata così come va sostenuta l’idea della Fondazione Teatro Francesco Stabile e Teatri della Basilicata avviata dall’Amministrazione di Potenza guidata da Mario Guarente, ma anche esplicitata nell’accordo politico programmatico che ha portato Vincenzo Telesca a sindaco della Città capoluogo. Una sfida non semplice ma sulla quale provare a giocare più di qualche carta“. “E infine – ricorda il capogruppo regionale del Pd – su mia proposta nella X Legislatura fu approvato in Consiglio regionale l’art 25 bis della L.R. 27/2015 che ha istituto il Parco Regionale della Musica che sarebbe dovuto essere disciplinato da legge regionale a seguito di manifestazione d’interesse, un concorso di idee, che prevedeva per il primo classificato, per la qualità progettuale, un premio di 25.000 euro. Questo progetto – conclude Lacorazza -sarebbe servito per dare corso alla istituzione del Parco Regionale della Musica in cui potrebbero trovare espressione ed opportunità tante esperienze artistiche, storiche e culturali della nostra regione”.

