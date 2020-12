Il Gezziamoci in casa, con un sorso di vino, pettole, biscotti e musica, anche se a distanza- come vuole, purtroppo, la fase di confinamento domiciliare da virus a corona- tira dritto tra la fine del 2020 (anno bisesto e funesto) e quello della ripresa che, auspichiamo, possa diventare il 2021. Primo appuntamento dalla piattaforma zoom per lunedì 21 dicembre – come da allegata nota esplicativa- e poi per tutto il 2021. Con un calendario da tavolo realizzato da quel gruppo di fotografi della sezione dell’Onyx, che immortala immagini e sensazioni per un laboratorio urbano destinato a durare. Apre Raffaele Lobefaro con il murale fantasioso della scuola e un tramonto che porta ad Orizzonti lontani, a Lugi ” Gigjazz” Esposito con due scatti in bianco e nero sull’edilizia anni ’50 e sul forno ‘al pomodoro’ di via della Quercia, seguito da ‘grattacielo” a cinque piani in mattoni e dall’antistante vicinato di Nicola Laricchia, da Giuseppe Cancelliere con un albero in fiore lungo via della Quercia, da Maria Barile con una panchina semicoperta da rampicanti.



Davide Tagliabue ha scelto uno sguardo in prospettiva dal quartiere alla valle del Bradano e dintorni, Chiara Prascina ha colto il calore del sole, che fa capolino tra i pini dal versante del campus universitario, Rosalba Matera uno squarcio di paesaggio autunnale che invita alla riflessione e Angela Rondinone con un paesaggio imbiancato. Chiude Enza Doria con uno scatto serale alla stazione delle Fal, che sembra tirata da fuori dalle subway di Brooklyn. Del resto il trenino da piazza Matteotti a Lanera percorre un tratto in galleria. Fotografia come poesia, accompagnata da versi di Pavese, D’Annunzio, Saba, Joyce e tanti altri. Il laboratorio calendario conquista anche per questo. Reale, perchè parla dell’anima di Lanera, una parte del cuore di Matera.



GEZZIAMOCI IN CASA. VIAGGIO NEL QUARTIERE LANERA

E CONCERTO DAI BALCONI

Nel cartellone 2020-2021 del Gezziamoci in casa di Onyx Jazz Club, grande spazio avranno gli appuntamenti promossi da Onyx Libro e Onyx Fotografia che nella rassegna dedicata ai quartieri, cominciano con il racconto di Lanera attraverso immagini, suoni e voci.

L’appuntamento on line sulla piattaforma Zoom è fissato a partire dalle 17,30 del 21 dicembre.

Il viaggio sarà condotto da Chiara Rizzi responsabile del settore Libro di Onyx Jazz Club; insieme a lei ci saranno il giornalista e consigliere comunale Pasquale Doria, la responsabile di Onyx Fotografia Enza Doria, Mimma Giovinazzo e gli autori delle foto del Calendario 2021 che è stato dedicato proprio a questo quartiere.

Il programma del 21 dicembre prosegue alle 19,30 con uno degli eventi storici della rassegna di Onyx Jazz Club, Natale in Balcone, con il duo composto da Michele Jamil Menzella al trombone e radong e Cristian Darshan Abbattista al contrabbasso e elettronica. Nella diretta streaming, anche su Zoom, il repertorio si muoverà fra suono emozionali tra introspettiva melodia e follia tra world music e Mediterraneo.

Tutti gli incontri si svolgeranno in streaming sulla piattaforma Zoom. Sarà possibile trovare il link di accesso ad ogni incontro negli eventi Facebook presenti sulla pagina di Onyx Jazz Club Matea oppure sul sito web: www.onyxjazzclub.com

