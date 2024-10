La Vespucci? E’ a Matera nel porto della Lega Navale …

E se vi va di ammirarla potete farlo raggiungendo gli ambienti ipogei, dove il mare è ovunque, della Lega navale italiana sezione Matera- Magna Grecia nel Sasso Barisano, al molo dell’anfratto in via dei Fiorentini 107. Naturalmente è un modello in scala, realizzato con passione e pazienza, che fa bella mostra di sè in insieme a riproduzioni di velieri (uno senza nome realizzato con materiale di riciclo), scafi e anche navi di guerra come la corazzata tedesca ”Bismarck” un mito del XIX secolo -affondata dalle navi inglesi- che giace nei fondali del canale della Manica. Ma è la nostra nave scuola ” Amerigo Vespucci” , orgoglio della nostra Marina Militare, varata nel 1930 che desta attenzione particolare, anche un relazione a quel tour oceanico che la sta portando in vari Paesi, quale ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. Nel ”porto” ipogeo della Lega Navale hanno proposto in passato corsi di modellismo e non è escluso che possano riproporli. Del resto spunti e stimoli per farlo non mancano per prendere il largo…magari provando la barca di simulazione con un potente ventilatore con il vento in poppa e avvistando, in alto, la Balena Giuliana che ”soffia” all’Orizzonte.



Mare e acqua, come quella che scorre in una cisterna e quella che si infrange sui quadri della mostra ” Storie of Identity”, Storie di identità realizzate da artisti di mezzo mondo che cavalcano le onde spumeggianti della creatività. E’ possibile ammirarle fino al 31 ottobre 2024.



NELL’APPRODO DELLA LEGA NAVALE