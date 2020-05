Davvero delicata e suggestiva l’ultima interpretazione di Bella ciao ad opera di Tosca durante il “concertone” non più dal vivo del 1 maggio 2020, con la naturalezza che ha la presenza di questo canto nella colonna sonora della festa dei lavoratori.

Eppure c’è una persistenza (da parte di chi ha palesemente pensieri nostalgici per il ventennio che fu, o da altri che semplicemente non hanno ancora capito che la Liberazione non fu la vittoria “dei comunisti” sul fascismo ma più banalmente la vittoria dei patrioti italiani di ogni fede politica per il ripristino della democrazia al posto di una dittatura) a non voler accettare la Resistenza, il 25 Aprile, e addirittura il suo canto più famoso “Bella ciao”.

Una questione che si è riproposta anche il 25 aprile 2020 che si è celebrato pur con le limitazioni dell’emergenza covid19 e di cui abbiamo già scritto (https://giornalemio.it/cultura/25-aprile-la-data-che-fa-ancora-paura-a-fascisti-vecchi-e-nuovi/).

Una avversione che ha portato persino ad accreditare la fake news che vorrebbe “Bella ciao” non essere una vera canzone partigiana, bensì una “canzonetta delle mondine” solo adattata strumentalmente allo scopo.

Ma c’è un libro -uscito proprio in questi giorni- “Bella ciao. Storia e fortuna di una canzone: dalla Resistenza all’universalità delle resistenze” (Interlinea, € 10.00, pag.96), opera di Cesare Bermani, novarese, classe 1937, tra i fondatori dell’Istituto Ernesto de Martino, studioso del mondo e delle tradizioni popolari, così come del movimento operaio e proletario, e della Resistenza, che ristabilisce la verità storica sull’argomento.

Un saggio che pur fissando le origini di questo canto addirittura all’Ottocento, ne segue l’evoluzione fino a quando si è affermato come canto dei partigiani…. per giunta non comunisti.

Era, infatti, l’inno di combattimento della Brigata Maiella operante in Abbruzzo nel 1944 e dai suoi componenti portata successivamente al Nord quando, dopo la liberazione del Centro Italia, aderirono come volontari al Corpo italiano di liberazione aggregato all’esercito regolare.

Fu l’antropologo scomparso nel 2011 Alberto Mario Cirese, scrive Bermani, ad avere il merito “di essersi per primo interessato di Bella ciao e aver notato come fosse un riadattamento della canzone epicolirica che Costantino Nigra” (uomo del Risorgimento, fedelissimo di Cavour, diplomatico, poeta e ricercatore di canti popolari) “ha chiamato Fior di tomba II, canto diffuso in tutta Italia, entrato stabilmente nel repertorio militare sin dalla guerra del 1915-1918”.

Bermani scrive -inoltre- che per un “non breve periodo, la canzone è stata ignorata dai libri di storia e dai canzonieri della Resistenza, ciò che ha permesso alla bufala che non sia stata cantata nei mesi della lotta partigiana di giungere sino a oggi, accreditata purtroppo anche da giornalisti studiosi quali Bepi De Marzi, Arrigo Petacco, Giorgio Bocca, Giampaolo Pansa, tanto da poter essere ribadita nel 2018 anche dal giornalista Luigi Morrone”.

In base a sue ricerche e ad altre di Gianni Bosio e Franco Coggiola degli anni Sessanta e Settanta, è invece emerso anche “che una Bella ciao partigiana era stata cantata dall’aprile-maggio 1944 nella zona di Montefiorino (Modena), divenendo popolarissima durante la Repubblica partigiana, vissuta cinquanta giorni, dalla metà di giugno all ’inizio di agosto del 1944”.

Bermani -come ricordavamo prima- scrive della versione della canzone,che nacque in Abruzzo tra i partigiani della Brigata Maiella, “dove la Resistenza ha avuto una connotazione ben diversa che al Nord, in una formazione partigiana non garibaldina ed è un canto contro l’invasore tedesco. Se Fischia il vento fu la canzone più cantata della Resistenza, tuttavia anche Bella ciao fu cantata dalle formazioni partigiane che dal Centro Italia salirono al Nord affiancate agli Alleati. Ed è a essa, oggi identificata come la canzone della Resistenza italiana, che è toccato poi di diventare l’inno di tutti i ribelli del mondo”.

L’incontro tra i partigiani risalenti dal Centro e quelli del Nord in terra emiliana diventa un cruciale momento di scambio e contaminazione culturale, tant’è che e fu proprio a Reggio Emilia che l’allora partigiano Vasco Scanzani imparò la Bella ciao partigiana per poi trasformarla, nel 1951, nel canto di lavoro delle mondine.

Bermani da conto anche di Rinaldo Salvadori, paroliere e conzonettista toscano (un “fenomeno di frontiera” tra musica popolare e leggera), che nel 1944 pubblicò testo e musica di Bella ciao molto simile a quella che conosciamo oggi noi che aggiunge un’altro rivolo alla ricerca della”origine” e della sua “autorialità”.

Nel dopoguerra, a conferma della sua essenza stessa di fenomeno di frontiera in grado di unire venne adottato da tutto l’arco costituzionale testimone di una Resistenza plurale e non esclusiva di nessuno. Inoltre, pur in asseza dei social, ebbe una vasta diffusione nel mondo “attraverso i Festival della gioventù” e divenne anche “una delle canzoni della rivoluzione cubana, cantata dalle Milicias Nacionales Revolucionarias costituite il 26 ottobre del 1959”.

Fino a diventare un vero e proprio simbolo della resistenza in ogni angolo del pianeta in cui c’è qualcuno che lotta per la libertà, per la giustizia….dal Cile al Kurdistan, dalla Casa di carta a Tom Waits.

Un canto, come scrive Bermani, che “è così amato da chi vuole la libertà e contemporaneamente avversato da ogni genere di reazionario”. Ecumenica ma nettamente partigiana.

E se volete cantarla nei tanti modi che è stata cantata, digitate su youtube Bella ciao e vi appaiono tutte le versioni dall’originale in poi:

