La Tras(i)t a Natale…è festa Unitep al “Brancaccio’’

E non poteva essere diversamente con l’allegra brigata dal grande cuore del Teatro Laboratorio dell’ Università della terza età e dell’educazione permanente di Matera, che ha regalato spensieratezza e tanti ricordi agli anziani della Casa di riposo “Monsignor Vincenzo Brancaccio’’. La pièce, un atto unico, di Bruno Francione che in tanti lavori ha interpretato la parte di “Tatonn’’, del nonno di famiglia, che dall’alto della sua saggezza sapeva tenere unita la famiglia, ‘’Mammaron’’ consorte compresa, tra battute e provocazioni e con tanti buoni consigli quando c’era l’ingresso di un giovanotto che aveva chiesto in sposa una nipote. Era, in sintesi, la ‘’ Tras(i)t’’ ( ci mettiamo la i tra parentesi per sottolineare una vocale a mezzo servizio) l’ingresso nella famiglia di un’altra famiglia, con la quale avviare un percorso comune. E se tutto andava bene, compresa la carta con la dote…da portare. E qui l’asino con il basto, la gerla e i finimenti potevano far saltare le buone intenzioni. Gli anziani del ‘’ Brancaccio’’ hanno annuito, ricordato e sorriso. La memoria non si cancella e con gli ‘’archivi’’ viventi c’è poco da scherzare o da sorridere. A tutti dall’Unitep, con il rettore Costantino Dilillo e il direttivo, gli auguri di Buon anno e un arrivederci al prossima iniziativa culturale.



Dalla lodevole iniziativa di due veterani dell’Unitep, Eustachio Guerricchio, e del titolare del nostro Laboratorio di Teatro Bruno Francione, è nata l’idea di regalare agli anziani della Residenza Brancaccio un’ora di divertente intrattenimento con la rappresentazione in scena di un atto teatrale.

Il Direttore della struttura, il dott. Luca Iacovone, ha salutato con entusiasmo l’idea prospettatagli dagli aderenti Unitep e ha consentito acché gli attori si riunissero all’interno di quei locali per le ultime prove del loro spettacolo, e infine, giovedì 5 gennaio alle ore 16, si è aperto il sipario sulle scene di

“LA TRAS’T A NATEL”

atto unico in vernacolo materano scritto, recitato e diretto dallo stesso Francione, il quale ha sapientemente preparato e coordinato gli attori, tutti corsisti Unitep.

Bruno Francione, Eustachio Guerricchio, Vita Pisciotta, Rosa Venezia, Rocco calciano, Antonio Lifranchi, Maria Ambrosecchia, Imma Masciandaro, Rosanna Di lecce, Giacinto Di Lecce, Margherita Dileo hanno interpretato con allegra spontaneità le parti anche complesse che il copione assegnava loro e hanno saputo suscitare nel pubblico, attentissimo e partecipativo, momenti di allegria e di puro divertimento sceneggiando con arguzia dialoghi, dubbi e battibecchi di un fidanzamento ufficiale, la “entrata” in casa della proposta di matrimonio, così come avveniva nel secolo passato.

Le attività di UNITEP si confermano essere veicolo di coesione sociale e di divulgazione culturale.

