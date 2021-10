“La terra delle ginestre”, d’Angela Strammiello, prefazione di Franco Tilena, Daimon Edizioni (L’Aquila, 2021), pag. 72, euro 12.00.

Le parole serie e composte della nota di presentazione firmata dallo scrittore Franco Tilena, gravide del garbo dell’attenzione, cura che in altri tempi era la norma.

Il sorriso puro e scoppiettante dell’autrice, la voglia di comunicare e il merito di sentire il mondo.

La regola che esiste ancora la necessità della dedizione alle letture degli altri.

Carico di queste passioni, abbiam letto l’opera d’esordio – che è quasi sempre (e questa volta di sicuro) già di per sé un bene – dell’antropologa di Ferrandina Angela Strammiello, “La terra delle ginestre”.

E in una sprovveduta decomposizione dei paesaggi anche letterari, editoriali, umani insomma, ripetiamo che appunto non è possibile tenere separati la persona con la sua opera: il fatto che ci siano stati, per dire, autori razzisti allo stesso tempo grandi scrittori, non è secondario alla valutazione della loro opera; così come sapere e vedere che Strammiello scrive di religione non è secondario al fatto certo che lei è anche credente. Non a caso, appunto, il saggio Tilena osserva in sede di presentazione della silloge di poesia della quale stiam per dire: “(…) Questa sua prima raccolta poetica è molto valida, perché densa di contenuti umani e poetici (…)”.

E con lui, appunto, attendiamo la seconda prova letteraria, quella che ci dirà dello scatto in avanti, del balzo che pulisce alcune ridondanze. Facendo ammenda delle belle parole critiche dunque d’apprezzamento alla “Terra delle ginestre”.

“Mi abbandonavo sull’aria materna” è il momento iniziale più identificativo del carattere di questi componimenti, di stile e avventura esistenziale d’Angela Strammiello. Ché è un coloro unico e cangiante al corsivo dei momenti naturali fatti di personaggi e spietata ricerca dei valori dell’umanità. Con devozione, dolcezza, genuina forma di maturazione esplicitata. Dove il sentire e risentire le autrice e gli autori riportati al tempo presente in qualità di classici, non è che un passaggio della formazione. Insieme agli scombussolamenti, evidenti, della gaia tranquillità, esaminata a sprazzi di sogno dalle realtà fatte minuto per minuti dalla lieta consacrazione dell’evento di relazione. Sempre in stato di sospensione.

Passando per gli inni: (Umanità nel mondo) “Mi piace la tua pelle diafana, / e la tua pelle scura più dell’ebano, / quella d’avorio, / o rossa e senza fronzoli / e infine la tua, ocra (…)”; l’assordante dolcezza di “Alla mia bimba mai nata”: “Immagino il tuo volto / e non posso toccarlo. Di magnifica luce / si accendono i tuoi occhi siderali (…)”; il lascito giudiziale, tranchant: “La verità si nasconde ai più arditi / perché pensando di impugnarla tutta”. Le parole più semplici che esistano, in Strammiello si fanno cariche di lirismo.

La sezione di chiusura della raccolta è in dialetto ferrandinese, quasi a testimoniare la totale adesione dell’autrice coi mondi della sua ispirazione e studi primari. In un briciolo di Basilicata destinata a esser chiaro sentire delle sue anime belle.