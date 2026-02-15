lunedì, 16 Febbraio , 2026
Cultura

La Stria ca vide li muerti ha meritato la Resurrezione alla ”Dimora Quarta”

Franco Martina
Di Franco Martina

Abbiamo letto a rate, nei ritagli di tempo, con tanta curiosità e interesse il libro di Marina Pierri ” Gotico Salentino” ( Einaudi editore) con quella dedica in prima pagina ” A Franco, passa una vacanza nella Dimora Quarta!”, vergata a Matera dopo la presentazione di Michele Fanelli a Palazzo Bernardini.

E lo abbiamo fatto volentieri pagina dopo pagina, passando dalla incredulità al coraggio della protagonista Filomena Quarta (cognome salentino, che ci ricorda amici del servizio militare di Leva e l’aroma di una nota marca di Caffè) di scendere in un luogo acquitrinoso, spettrale,”La Palude del Salento” per una risposta a tanti ”inquietanti” interrogativi tra il reale e il paranormale , a tinte gialle, degne di un film di Dario Argento. Una storia che meriterebbe eccome di essere trasferita in una fiction o un film, che giriamo volentieri all’attenzione della Apulia Film commission. Ma stiamo al libro, https://giornalemio.it/cultura/la-stria-ca-vide-li-muerti-a-matera-nel-gotico-salentino-di-marina-pierri/, che ci ricorda per i luoghi- per i legami famigliari da parte paterna che ho con il Salento- la leggenda della giovane otrantina Cesarea , poi Santa, vittima delle voglie persecutorie di suo padre, che trovò rifugio in una grotta della costa adriatica salentina. L’avido genitore per volontà divina venne inghiottito nel mare e le acque divennero sulfuree, tanto da alimentare le Terme della città che porta il nome della Santa. Leggenda di un viaggio di purificazione conquistato tra paure, sfide, verità, coraggio chiesto a una donna, Filomena, che deve faticare doppio rispetto agli uomini per liberarsi dalla cappa di un destino opprimente? La soluzione è in quel paesaggio dalle acque putride, come negli inferi, demoniache della ” Dimora Quarta”che la protagonista vorrebbe trasformare in un Bed and Breakfast. Mica facile ,però, recuperare un rudere in abbandono con la nominata che ci sia una ”Malombra” e la rappresentazione di quell’edificio con una rielaborazione grafica con il grigio dell’abbandono e del degrado e il volo concentrico di ”esuli pensieri” dà il segno di quanto l’impresa sia davvero in salita. Aiuti dai compaesani? Nessuno o quasi. Tutti alla larga, fatta eccezione per alcuni compagni di viaggio come la libertina Alba e l’innamorato Antonio, che crede nella lombricoltura, e le fantasime Mary Shelley e Shirlevy Jacson (chiamatele pure ombre, incubo, spettri) che vivranno fino in fondo quel percorso verso la verità e la liberazione da una storia ”possessiva”, cominciata per Filomena all’età di sei anni. Così indizio dopo indizio e, soprattutto, l’apporto di un “Santo” (il barista Alcibiade Santeramo) consentono di risalire a quanto accade quel novembre del 1906. Halloween, Defunti, altri interessi, davvero torbidi e senza pietà per 15, tra suore e novizie canadesi, guidate dalla badessa Dorlan Tresept, che si erano stabilite proprio alla ”Palude” per farne un’oasi di pace e preghiera. Non sveleremo il nome dell’assassino, dei suoi complici e di quanti in paese sapevano. Dovete leggere il libro, farvi fare le carte, interpretando i tarocchi come fece Filomena, e trascorrere almeno una delle 230 notti(tante sono le pagine di Gotico Salentino) alla ”Dimora Quarta”, all’intersezione- come descrive l’autrice con una precisione da google maps- tra Galatina,Galatone, Cutrofiano e Sogliano Cavour. Poi ”a ‘mmare” come si dice in dialetto salentino e alle Terme di Santa Cesarea se vorrete ritemprarvi. Parola di Marina ”Filomena” Pierri.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Franco Martina
Franco Martina
