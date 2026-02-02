La Strìa ca vide li muerti…a Matera nel ”Gotico Salentino” di Marina Pierri

Naa!La ragazza che vide i morti… Misteri, morte e un segno di croce per quanto accade a Dimora Quarta nel Leccese, dove si aggira una malombra tormentata, che desta paura e interrogativi come è nel romando di Marina Pierri ”Gotico Salentino” che sarà presentato a Matera, in un’altra Dimora, Palazzo Bernardini nell’Arco del Sedile il prossimo 6 febbraio. E nel solco del mistero, della magia e di quanto accompagna l’Oltretomba ( la cultura contadina della Città dei Sassi ne è piena) quel ” Naa!” , l’intercalare salentino, tra meraviglia e incredulità, farà da filo conduttore nella serata di presentazione del libro affidato a Michele Fanelli. Un dialogo tra culture, storie, che lega realtà della ex Terra d’Otranto, della quale ha fatto parte Matera e alla quale appartiene nonostante i confini della Basilicata.E poi la malumbra, malombra, dai tanti presagi da interpretare con un disegno precisa che porta a nuova vita .E il ” Gotico Salentino”, che ha un superbo esempio architettonico nella Basilica di Santa Caterina di Alessandria a Galatina, è la traccia per conquistarla come è accaduto per Filomena la protagonista del libro edito da Einaudi.



Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 18,30

Marina Pierri sarà ospite in collaborazione con la Libreria Di Giulio

presso il Palazzo Bernardini sito in Arco del Sedile 9, a Matera

La scrittrice, presenterà la sua ultima pubblicazione “Gotico Salentino” per i tipi di Einaudi.

Marina Pierri dialogherà con Michele Fanelli, commercialista e scrittore, su un’opera di respiro internazionale, selezionata alla Berlinale 2025 come unico testo italiano per il potenziale adattamento cinematografico.

Il romanzo è inoltre di prossima pubblicazione per Haymon Verlag, che ne curerà la diffusione in Austria, Germania, Svizzera e in tutti i territori di lingua tedesca.

Un appuntamento di rilievo europeo per scoprire da vicino un caso letterario che racconta il nostro territorio.

Filomena, la protagonista del romanzo “Gotico Salentino”, da Dimora “Quarta” arriva

nella città dei Sassi presso la Dimora “Palazzo Bernardini” per raccontarvi le origini di questo grande “scritto”.

L’ingresso è libero. Per informazioni: 3334462929

L’AUTRICE

Marina Pierri, laureata in semiotica all’Università di Bologna, vive e lavora a Milano. È cofondatrice di FeST – il Festival delle Serie Tv, ed è series developer per EDI – Effetti Digitali Italiani. Insegna inoltre nella scuola online «Come si scrive una grande storia ». Ha scritto di serialità televisiva, letteratura e videogiochi per «Wired», «Corriere della Sera», «Rolling Stone» e «Vanity Fair». Ha pubblicato Eroine (Tlon 2020), Lila (Giulio Perrone 2023) e Spettri (Einaudi 2024). Sempre per Einaudi ha pubblicato Gotico salentino (2025), il suo primo romanzo.



SINOSSI

“Gotico Salentino” di Marina Pierri (Einaudi), un romanzo originale e visionario che mescola Shirley Jackson e Tim Burton in salsa pugliese. Filomena Quarta – ex giornalista quarantenne, da poco orfana di padre – si ritrova all’improvviso in bolletta e con un’ingombrante eredità: la Dimora Quarta, un’enorme casa che appartiene da generazioni alla sua famiglia. Cosí, si vede costretta a lasciare Milano e la sua vita di prima per raggiungere Palude del Salento. L’idea è quella di rendere la casa – «perfettamente ammodernata, dieci camere da letto, a pochi chilometri dal Mar Ionio» – un sontuoso Bed&Breakfast. Questo, se solo la dimora non fosse parte del problema: è, da sempre, infestata. Del resto, Filomena, quando era bambina, proprio tra quelle mura ha visto un fantasma. La malumbra, lo spettro rabbioso di una monaca oscura, è il motivo per cui Filomena a sei anni venne soprannominata dagli abitanti di Palude la stria ca ite li muerti, la bambina che vede i morti. E mentre i coetanei la emarginavano e gli adulti avanzavano improbabili richieste (colloqui con mariti defunti, tentativi di contatto con la cognata trapassata che sicuramente sa dov’è il plico del catasto, e persino la pretesa di avere i numeri buoni del Totocalcio), la famiglia Quarta ne approfittava per nascondere piú a fondo le sue colpe. Ma oggi Filomena non è piú una bimba sperduta, e non è piú sola. Con lei ci sono le fantasime che suo malgrado è riuscita a evocare: Mary Shelley e Shirley Jackson, le regine del terrore, che si riveleranno indomite e fidate consigliere. In bilico tra la tradizione letteraria ottocentesca e l’andamento scatenato delle serie tv, Marina Pierri racconta di femminismo, legami famigliari, psicoterapia e patriarcato, sempre con intelligente leggerezza. Perché a volte basta poco per riappropriarsi di una libertà, di tutte le libertà, partendo dalla memoria e facendone un atto collettivo. Del resto, «c’è una cosa sola che desiderano le Ombre: essere viste».