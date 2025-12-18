La storia di tre donne dei Sassi nel libro di ‘’Stacckjcc’’ Nicoletti

Quando Eustachio Nicoletti mi ha girato la locandina del libro’’ Le tre donne. Mammònne, Ué mòmme, Mamàje. Racconti di vita nei rioni Sassi di Matera’’ (Villani editore) che presenterà sabato 20 dicembre alla 10.00 in Casa Cava, non avevo pensato che fosse l’autore del lavoro. E poi con quelle parole in dialetto, scritte con alcuni segnali speciali come vuole la trascrizione ufficiale ma che rende difficoltose pronuncia e lettura per i materani veraci, ci saremmo aspettati -piuttosto- temi e contenuti per quello che Eustachio fa nella vita. E’ insegnante, dirigente della Camera del lavoro ed è noto per l’impegno sul campo sulle tante problematiche legate alla ‘’cultura’’ del territorio e della ‘nostra’ Matera, in particolare, che perde per strada – tra anglicismi vuoti a perdere e mediocrità progettuale- l’identità di radici legata alla storia millenaria delle genti, che hanno dato vita alla civiltà dei rioni Sassi.



Così Nicoletti ha aperto una pagina della sua vita, da ex residente dei rioni Sassi, che fa parlare ‘’ Stacckjcc’’ (il diminutivo dialettale di Austocck, Eustachio) e di quanto ha raccolto, con tanta pazienza e registratore alla mano, dalle parole di sua madre Paola ‘’ Quatapan’’. In una fase difficile e di riflessione per tanti, quale è stata la pandemia da virus a corona, che gli ha consentito di recuperare e poi trascrivere tante pagine della memoria di famiglia e della gente dei rioni Sassi. E quali fonti attendibili se non quelle , andando a ritroso del tempo, se non le storie di vita, dei vicinati e dei campi, di Bisnonna, Nonna e Madre … Mammònne, Ué mòmme, Mamàje e di altri protagonisti, noti e meno noti dei malsani rioni di tufo descritti da Carlo Levi e da sua sorella Luisa ? Storie e persone di donne, uomini, bambini, che portarono alla legge speciale per cominciare a mettere fine alla ‘’Vergogna Nazionale’’ dopo le visite a Matera del leader del Pci Palmiro Togliatti e del presidente del consiglio dei ministri Alcide De Gasperi. Una storia di ‘’dignità’’ recuperata per i residenti dei Sassi, (impropriamente indicati nel libro come ‘’sassaioli’’…) grazie anche all’’attenzione nazionale e internazionale legata a esperienze lungimiranti come quella di ‘’Comunità’’ di Adriano Olivetti’’.



Ma sono le storie delle tre donne riportate nelle 271 pagine del libro che ho letto per intero, come è mia abitudine e contrario all’ ufficialità del copia e incolla dei comunicati, che hanno confermato la validità del lavoro di Eustachio e di quanto sia fondamentale per Matera difendere, far conoscere dialetto e tradizioni. Impresa ardua, ma non impossibile se si vuol bene a Matera. Un esempio? Nicoletti , naturalmente, è partito dalla storia di famiglia, dalla tre donne ‘capofamiglia’ sul campo che hanno fatto quadrare i conti e i rapporti con gli altri. Riferendosi,poi, al vicinato di via Vetere e a ridosso di via Fiorentini, nel Sasso Barisano – ricorda altre due donne come ‘’ Rsorj du ssel’’ Rosaria del sale e sua figlia Bice che hanno gestito in via Fiorentini vendendo sale e tabacchi, anche sfusi.



E, intorno a loro, ha girato un mondo di buone pratiche , vita di comunità e immancabili pettegolezzi. E qui Eustachio ha attinto e descritto a piene storie di eredità, carpite con atto notarile in punto di morte, funerali rocamboleschi con il maiale che crea scompiglio intorno al feretro sistemato in casa e i parametri del sacerdote accorso per la estrema unzione, vendette di donne del popolo ‘’messe incinte’’ che non ci pensano due volte ad accoltellare quanti non vogliono sposarle, fidanzamenti andati a monte per una dote in bilico o un pretendente squattrinato, ritorsioni e sabotaggi di vicinato per un filo di ferro utilizzato per stendere la biancheria, la macellazione clandestina del maiale con la radio a ‘’tutto volume’’ per coprire i grugniti disperati del povero suino, l’acquisto dei dischi di Milva con l’equivoco titoli dei limoni, il ‘’non è vero ma ci credo’’ di fattucchieri e masciare, e l’apporto positivo delle ‘’mammare’’, le ostetriche che contribuivano a far venire alla luce decine di bimbi nei Sassi.



E poi i racconti, su parenti e amici, o di episodi violenti come il tentativo incestuoso descritto nel ‘’Al padre piaceva la figlia’’, l’infanticidio de ‘’I fratelli uccisero il neonato’’ e per chiudere la filiera del giallo ‘’L’uccisione della suocera’’. Ma si parla anche di lavoro nella Trebbiatura (con la provocazione dei covoni lanciati da un intraprendente giovanotto), nei terreni di Timmari e nella Rifeccia, con quel detto materano che ne fa un di lavoro duro : ‘’Tummr, Piccien i la Rfezza Putten…’’ (Timmari, Picciano e la Rifeccia puttana). Stacckkjcc ha lavorato bene, rendendo omaggio alla sua famiglia e alla cultura dei Sassi, che non va dimenticata. E un contributo ad approfondire e a descrivere i temi trattati lo hanno dato anche Pancrazio Toscano, studioso del pensiero meridionalista, Francesco Avolio, ordinario di linguistica italiana dell’Università de L’Aquila, e Giuseppe Palumbo con il tratto della sua matita. Sabato,nel corso della presentazione , moderata dal collega Pasquale Doria, ci saranno anche l’antropologa dell’Unibas Vita Santoro, l’editore Franco Villani, Angelo Sarra cultore del dialetto materano. Non poteva mancare la musica della tradizione con Alberico Larato e Rino Locantore.



