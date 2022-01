A raccontarcela, estrapolandola da un lavoro di Cristina Obber, Pasquale, il nostro cantautore materano che ha radici ben salde nella sua famiglia e nell’identità di materana, rispetto a quanti vivono nel virtuale, baloccandosi di post, foto e altre alienate dimensioni, che ignorano ‘penalizzandola’ la storia e le potenzialità della Città dei Sassi. Uno spaccato di vita da non dimenticare, nel giorno della memoria come è stato fatto con la cittadina onoraria Elisa Springer.

Il racconto

Ho fatto la prima, la seconda e la terza non del tutto.

Mi piaceva studiare, mi piaceva la matematica.

Mi imparavano a leggere le vocali. Si pensava a diventare bravi nella scrittura, ero preciso, ancora adesso scrivo piccolino piccolino.

Ho conservato la cultura del risparmio anche nello scrivere. I figli mi regalano i diari, ma io preferisco utilizzare la carta dei calendari. Prendo appunti di tutte le cose che leggo e che mi piacciono. Non ho altro vizio, mi dedico allo scritto. Mia moglie sapeva leggere un po’ , mi ha fatto conoscere la bibbia e il vangelo. Li so ancora a memoria. Mi chiedono: “Come fai a sapere tutte queste cose”. Ed io rispondo “Ero appassionato”.

La maestra era brava, mi vedeva così povero e mi aiutava perché io andavo in campagna e i libri non li potevo leggere e lei comprendeva, aveva pazienza. Mi voleva bene.

I miei genitori non sapevano né leggere né scrivere. Avevano quattro figlioletti e li portavano in campagna col caldo. Ci mettevano a terra col caldo a dormire nella coperta.

Se piangevi perché non ci volevi stare, quando eri stanco di piangere smettevi.

Mia mamma diceva “Figlio mio bisogna avere pazienza”.

Dicevamo tante preghiere.

La campagna è bella ma non è facile, non ti dà nulla se non la concimi, la zappi.

Alla seconda elementare mio padre m’ha detto: “Dobbiamo mangiare i libri o il pane?”

“Il pane, ho risposto”

E lui “Allora vieni in campagna ad aiutare me”.

E io con una mano leggevo e con l’altra mano davo l’erba al mulo.

Ci andavo anche alla domenica e non sempre potevo andare alla messa. Si zappava la terra e si piantava qualche cosa per mangiare, patate, piselli prezzemolo, fave.

Mi alzavo alle due. Ci andavo col carretto. Mi mettevo a dormire e i muli sapevano dove andare. Se pioveva si stava a casa e si faceva il servizio interno, si aggiustavano le scarpe, si aggiustava la fune per il traino, che si consumava.

Sono cose che non si possono dire. Quello era il tempo, o scontenti o contenti dovevi vivere così.

Giuseppe, nato nel 1919 a Matera

…………………

Tratto dal libro di Cristina Obber “Balilla e piccole italiane – la scuola, i sogni, la vita” Attiliofraccaroeditore

Pubblicato a dicembre 2009