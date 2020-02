L’incuria, l’abbandono, il tempo e le occasioni perse, sono le malattie che han fatto si che Matera negli ultimi anni, pur avendo avuto l’occasione irripetibile del 2019, non è riuscita a ricondurre ad unità e valore tutte le sue bellezze che vanno oltre i Sassi, come i suoi borghi ad esempio. E c’era pure chi coltivava l’idea che Venusio, La Martella e i borghi di Picciano, potessero costituire il corpo di una “città-natura” immersa nella campagna che li circonda.

Tra questi c’è Francesco Paolo Francione che parla di una speranza delusa perchè “il bene comune, la salute dei cittadini, lo sviluppo della cultura e la bellezza del paesaggio, auspicati dall’art.9 della Costituzione, non sono tra i principali obiettivi di coloro che amministrano la città“. Una speranza che però invita a non perdere, perchè (forse troppo ottimisticamente) sostiene che: “bisogna aver fiducia in coloro che stanno preparando la competizione delle prossime elezioni comunali.”

Il professore Francione (già autore del libro “La Voce di Matera – Storie da la Martella“, intensa trascrizione in italiano dei ricordi dialettali dei martellesi) scrive questo ed altro nella densa nota che ci ha inviato e che pubblichiamo volentieri a seguire con la quale ricorda a tutti come “la creazione della bellezza come fonte di benessere per le persone” sia ben lungi dal divenire patrimonio di chi pur dovrebbe/potrebbe contribuirvi in modo determinante.

Ma ecco a seguire il testo integrale dell’intervento e i link agli articoli di Franco Martina su Giornalemio.it sul libro citato di Francione (https://giornalemio.it/cronaca/martellesi-amarcord-con-francione-voce-di-matera/) (https://giornalemio.it/eventi/matera-presentazione-de-la-voce-di-matera-storie-da-la-martella-di-f-p-francione/):

“Qualche settimana fa, al TG Regionale di Basilicata, venivano denunciate varie forme di degrado sociale in atto nel borgo Venusio, e venivano mostrate strutture pubbliche abbandonate e diventate rifugio di comportamenti vandalici che sottendono illegalità e microcriminalità diffuse. Alcuni residenti, impauriti e preoccupati, raccontavano d’essere stati assaliti da cani randagi e sollecitavano l’intervento dell’Amministrazione Comunale.

Recentissima è anche la notizia che in prossimità del borgo La Martella, nei pressi della discarica tanto discussa e dannosa per il borgo e per gli imprenditori della zona industriale, potrebbe sorgere “un impianto di biogas dai rifiuti”. (Il quotidiano del Sud, 28 gennaio 2020).

E così, quanti speravano che tra Venusio, La Martella e i borghi di Picciano, con il santuario che svetta sul colle, potesse prendere corpo una “città-natura” distesa e avvolta dalla campagna verde e ricca di ulivi secolari, devono ancora una volta prendere atto che il bene comune, la salute dei cittadini, lo sviluppo della cultura e la bellezza del paesaggio, auspicati dall’art.9 della Costituzione, non sono tra i principali obiettivi di coloro che amministrano la città. E ciò anche quando Matera, riconosciuta capitale europea della cultura per il 2019, gode dell’attenzione di migliaia di visitatori e vede crescere la sensibilità dei suoi residenti.

La speranza, però, non deve morire e bisogna aver fiducia in coloro che stanno preparando la competizione delle prossime elezioni comunali.

I borghi di Venusio, dalle case-coloniche costruite dal Fascismo alla fine degli anni ’20, al borgo di Luigi Piccinato degli anni ’50, potevano ricevere nuova linfa dalle più recenti costruzioni (Hotel, Ipermercato, case popolari) per definire il progetto di una adeguata porta d’ingresso nella zona Nord della città; purtroppo, un significativo secolo di storia materana racchiusa in questo territorio non sembra provocare l’interesse dei nostri amministratori.

Non vengono neppure salvaguardati quei presidi culturali, sociali, sanitari che rendevano La Martella “il più bel borgo rurale d’Italia” negli anni ’50, né si riesce a collocarne seriamente altri, come la biblioteca tanto caldeggiata da Leonardo Sacco e intitolata ad Adriano Olivetti, ricordato oggi, a 60 anni dalla sua morte, come il promotore di una comunità in cui cultura e lavoro potessero diventare simbolo di un nuovo umanesimo.

Ma non è solo questione della periferia, poiché si è trascinata per qualche anno la querelle per il centralissimo Cinema Duni, gioiello di architettura del secondo dopoguerra, mentre molti speravano che sarebbe stato restituito alla cittadinanza almeno per Matera 2019; stessa attesa e delusione per il cinema Kennedy nel quartiere Cappuccini.

Non basta! Ho visto e sentito persone, materane e non, esprimere profonda delusione e rammarico dinanzi all’antica cattedrale di S. Maria della Vaglia, chiusa e soffocata da un palazzo che impedisce di apprezzarne la storia e la bellezza! E le stesse emozioni si sprigionano con naturalezza anche nell’animo della gente più semplice, dinanzi alla chiesetta dei Quattro Evangelisti, completamente inghiottita dalle nuove costruzioni che circondano via Cosenza e uno dei pochi mulini funzionanti nella ex-capitale contadina.

Forse la fortunata e irripetibile occasione vissuta nell’anno appena passato poteva essere sfruttata per innestare sulla storia antica dei Sassi la capacità di rispondere alla nuova sensibilità culturale che ricerca con determinazione la creazione della bellezza come fonte di benessere per le persone. Tanto più che “a Matera la storia (…) si deposita in forme architettoniche”, essendo “immersa in una molteplicità di tempi e di centri storici “(A. Sichenze, in Siti/3, p, 65.)

Ricorrendo, se necessario, a forme estreme di risoluzione, quali quelle adottate dal Sindaco di Napoli che ha ordinato la demolizione de’ Le Vele di Scampia, concentrato di brutture e illegalità.

Mi azzardo ad esprimere questi personalissimi ghiribizzi perché ho consapevolezza della grande complessità del concetto di cultura e, soprattutto, di che cosa significhi realmente produrre cultura. Me ne derivano dubbi e incertezze che mi impediscono di condividere pienamente i numerosi interventi critici del prof. Giovanni Caserta riguardo alla programmazione e alla gestione degli eventi per Matera 2019.

Ho apprezzato molto gli eventi musicali svoltisi alla Cava del Sole, con una organizzazione impeccabile; ho partecipato con piacere alla tre giorni di Materadio susseguitasi per un quinquennio fino al settembre scorso, e, per me, rimarranno indimenticabili le lezioni di musica alle ore 9 della domenica mattina, il monologo su Gramsci di Francesco Niccolini e Fabrizio Saccomanno (2017), o la recitazione coinvolgente sui migranti di Anna Foglietta (2019).

E sono certo che coloro che hanno gestito gli eventi per Matera 2019 saprebbero incasellarli in corrispondenza delle 165 definizioni di “Cultura” di cui ho ritrovato traccia nei testi di antropologia.

Preferisco, in genere, quella dell’etnologo Edward B. Tylor: “Cultura è quell’insieme complesso che include il sapere, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e ogni altra competenza e abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro della società”. (A. Cavalli, Capire la società, Loescher p. 341).

E’ la definizione che dà la speranza a Nanni Moretti in “Sogni d’oro” (1981) di far partecipare ad un sofisticato cineforum il pastore lucano e la casalinga di Voghera; è quella che permette di includere nella schiera dei produttori di cultura anche i contadini di ieri e i camerieri di oggi, e semmai di sottoporre a corsi supplementari di formazione i nobili e istruiti padroni che li sfruttavano e le anonime Spa che, oggi, non danno la giusta paga a giovani che vorrebbero restare nella terra dove sono nati.

Ma forse la questione della cultura dovrebbe essere vista come un fatto di priorità: la nuova stazione dell’arch. Boeri è senza dubbio bella e interessante, ma io avrei preferito rinnovare la vecchia stazione, cercando semmai di ridurre i tempi di percorrenza per Bari. La ex-ministra Lezzi avrebbe preso e dato meno veleno ai nostri Amministratori e dal fiume di danaro piovuto sulla città, un rigagnolo avrebbe potuto essere indirizzato per la soluzione dei problemi prima accennati.

Ma tant’è, ognuno ha il suo ruolo!”

Francione Francesco Paolo.