Scantonate populiste, revanchiste, isolazioniste e guerrafondaie a parte il concetto di “sovranità’’ nazionale e popolare indicate nella nostra Costituzione ha la dignità di essere ricordata, tutelata e applicata. Ma spesso resta scritta laddove è viene strumentalizzata o, se preferita, ignorata ad arte. Il libro di Leonardo Giordano, presentato con periodicità un po’ ovunque, ha avuto il merito di discuterne e confrontarsi su questo tema, riportandolo nell’alveo giusto che è il fiume della storia. A parlarne, a Policoro, due note figure di spessore politico e culturale come Vincenzo Viti ed Emilio Nicola Buccico, che hanno offerto spunti e riflessioni interessati su concetti e personaggi indicati da Leonardo Giordano. E avere le idee chiare in un clima di conflittualità ipocrita, e intrisa da tanti interessi, come sta accadendo per la guerra in Ucraina con lo sfondo calcolatore delle grandi potenze e con una Europa che sta facendo i conti con la propria coscienza e affari su tavoli separati, come ha riportato il servizio di ieri di Report. Da un Giordano, Leonardo, all’altro Pino dell’Ugl che ha partecipato all’incontro e ci offre più avanti le sue riflessioni.



Montalbano Jonico lì 12.04.2022. Lunedì, nella sala del Centro “Padre Minozzi” di Policoro alle ore 19.00, è stato presentato il libro di Leonardo Giordano “Sovranità Italiana. Il cammino di un’idea da Virgilio ai nostri giorni” edito da Giubilei-Historica Edizioni.

Vincenzo Viti, consigliere di amministrazione dello Svimez, e Nicola Buccico, già componente del CSM e sindaco di Matera, hanno recensito il libro di Leonardo Giordano. Il dibattito è stato introdotto e moderato dal giornalista e commentatore Pino Suriano il quale ha colto lo sforzo dell’autore di individuare quello che può considerarsi il “nocciolo duro” dell’identità italiana e di costruire un repertorio di figure e di temi che sulla tutela di questa identità abbiano avuto molto da dire. Vincenzo Viti ha sottolineato come nel saggio “Sovranità Italiana. Il cammino di un’idea da Virgilio ai nostri giorni” l’autore abbia con snellezza stilistica ma, con solidi riferimenti bibliografici, ricostruito una sorta di Pantheon dei precursori del “sovranismo” mai scadendo in una versione becera e gridata di questo approccio politico. Ha ovviamente ribadito che il proprio Pantheon culturale non ha tanto a che fare con il novero di autori trattati nel saggio di Giordano, se non per la presenza di Enrico Mattei, captato in questo ambito con una specie di “appropriazione indebita”. Nicola Buccico ha invece sostenuto che nel libro si trovano trattati, quasi fossero “sovranisti”, personaggi che appartengono alla tradizione conservatrice italiana, come Vincenzo Cuoco e Gioacchino Volpe e che difficilmente avrebbero accettato la definizione di “precursori” o “anticipatori” del sovranismo.



L’autore, Leonardo Giordano, ha affermato nelle conclusioni che <> Nel corso della serata non sono mancati anche riferimenti ai fatti attuali e alle vicende belliche in Ucraina.

“Senza dubbio è stato un importante spazio di elaborazione culturale, l’incontro per la presentazione del libro di Leonardo Giordano, Sovranità Italiana, edito da Historica, avvenuto alla presenza di due recensori di qualità quali Vincenzo Viti ex parlamentare lucano e attuale consigliere della Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) e, dal già senatore e componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, avvocato Emilio Nicola Buccico”.

Lo dichiara Pino Giordano dell’Ugl Matera a fine dell’incontro del Circolo Culturale L’Arco svoltosi nel Centro Minozzi di Policoro (MT) moderato da Pino Suriano.

“Per l’Ugl Matera, riscoprire il senso della sovranità attraverso un pantheon così ricco e variegato, come quello proposto da Giordano, non può che ampliare la coscienza di un pensiero che può dare all’Italia e alla nostra Regione. Tra i temi richiamati anche il Made in Italy, come valore da promuovere e tutelare da una globalizzazione selvaggia e improduttiva, per difendere le eccellenze e le conseguenti ricadute lavorative che ne derivano. È per l’Ugl Matera, sicuramente il momento di cominciare ad indirizzare le scelte politiche dei prossimi mesi, dei prossimi decenni, verso soluzioni economiche e sociali che permettano ai ceti medi e piccoli, ai produttori, ai lavoratori ed ai giovani, ovvero le prime vittime della concorrenza globale, di sfuggire dal baratro nelle nuove povertà. Insorge il bisogno di riacquistare ampie sezioni, per dire, di sovranità. Un Paese deve essere in grado di tutelarsi, di imporre il tanto discusso ma indispensabile interesse nazionale. Complicata la situazione del lavoro, delle imprese dove il reddito di cittadinanza ha reso deprimente l’imprenditorialità. Nella nostra Regione – conclude il sindacalista dell’Ugl Giordano – stiamo assistendo inermi ad una desertificazione del territorio, dove la grave tassazione ed il sostegno ai passivi (reddito di cittadinanza, casse integrazioni di vario genere) accrescono il disavanzo e spingono le imprese a delocalizzare. Occorre, quindi, un’inversione di tendenza. Per questo, è necessario, anche in ambito regionale, un governo autorevole e stabile, che sappia porsi come serio interlocutore nel rapporto con i cittadini: serve una rivoluzione di carattere culturale che ponga il tema dell’occupazione giovanile al centro dello sviluppo economico del sistema-Regione”.

