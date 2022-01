”Non solo una giornata… ma spero che la collaborazione continui anche per altre giornate della memoria, della legalità dei diritti che ci saranno nel corso dell’anno…”. E’ l’invito che l’assessore alla Cultura del Comune di Matera, Tiziana D’Oppido, ha lanciato alla chiusura della giornata commemorativa organizzata al Cinema Comunale, per ricordare le vittime dell’olocausto, il significato di quel sacrificio e i rischi, continui, di condizioni e situazioni di intolleranza e discriminazioni che possono portare a derive autoritarie e al ridimensionamento di spazi di libertà. Ringraziamenti per l’impegno profuso da scuole e associazioni, insieme all’assessora alle politiche sociali Valeria Piscopiello, ma con un pizzico di soddisfazione in più per quanto riuscito a organizzare in tempi ”stretti” e con risorse davvero limitate. Da cosa può nascere cosa per coinvolgere in maniera permanente i giovani in particolare, perchè ricorrenze come le giornate della Shoah, delle Foibe, del 21 settembre 1943, della Repubblica o delle Mafie coinvolgano tutti, cominciando con l’investire in informazione e sensibilizzazione e poi attivando progetti, iniziative, concrete. Erano le parole che volevamo sentire da tempo, per non perdere una memoria limitata nei numeri a ”pochi addetti ai lavori”.



Il presente e il futuro sono i giovani. Attendiamo sviluppo e un coordinamento ”allargato” che coinvolga costantemente la città, il territorio: scuola, istituzioni, associazioni. Si parte da pensieri,musica, testimonianze, letture e un impegno a proseguire con il mondo della scuola nel percorso della tutela della memoria, delle vittime dell’olocausto nazista, contro ogni forma di sopraffazione e negazione delle libertà. Sono i contenuti che hanno contrassegnato la manifestazione ” Giornata delle memoria-Raccontare per non dimenticare” promossa dall’Amministrazione Comunale, d’intesa con la Prefettura di Matera, l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Provincia di Matera.



Tra i contributi ricevuti con collegamenti su internet, fra gli altri, quelli del Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma,Riccardo Shemuel Di Segni, del sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau Sami Modiano e della Fondazione Elisa Springer A-24020 , ricordando due ragazze che hanno avuto una sorte diversa: Anna Frank, morte nei campi di concentramento,ed Elisa Springer sopravvissuta e cittadina onoraria di Matera. Si continuerà in questa direzione. Il sindaco, Domenico Bennardi, ricordano la storia di Matera di impegno per la pace e la libertà ha auspicato, che dopo la pandemia, con le scuole di Matera si possa raggiungere in treno il campo di sterminio di Auschwitz, in memoria di una esperienza che ha segnato la storia dell’umanità e che -ha detto- i ragazzi devono conoscere perchè quella tragedia non si ripeta”. Cerimonia con tanti interventi , alla presenza di rappresentanti istituzionali, dirigenti scolastici, video, alternati agli interventi musicali degli allievi della scuola del liceo musicale ” Tommaso Stigliani”. Nel corso della manifestazione il prefetto di Matera Sante Copponi ha consegnato, alla memoria, medaglie d’onore ai famigliari di internati nei campi di concentramento nazista durante la seconda guerra mondiale. Si tratta di Vito Bonamassa di Grassano ( Matera) internato allo stalag VI A di Hemer tra il 9 settembre 1943 e l’8 maggio 1945, di Cosimo Damiano Di Cuia di Matera internato allo stalag III D di Berlino dall’11 settembre 1943 al 20 settembre 1945 e di Giovanni Mellone di Grottole ( Matera) internato in Germania dal 9 settembre 1943 al 30 ottobre 1943. Cerimonia avvenuta alla presenza dei primi cittadini Domenico Bennardi ( Matera), Filippo Luberto ( Grassano) e Angelo De Vito (Grottole).





L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PIETRO MARRESE

UFFICIO DI PRESIDENZA



Il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, interviene sulla “Giornata della Memoria” con un

messaggio rivolto soprattutto alle giovani generazioni. “ll 27 gennaio del 1945”, spiega il Presidente Piero

Marrese“ le truppe russe spalancavano al mondo intero i cancelli dell’orrore di Auschwitz, luogo simbolo

del massacro, della morte e delle peggiori barbarie che l’umanità ha potuto perpetrare ai danni di se stessa,

dell’uomo contro l’uomo, all’insegna di una scellerata, quanto spaventosa, ideologia fascista. . Lo studio e

la conoscenza della storia, della nostra storia, della storia dei popoli, con rigore analitico, sotto il profilo

politico, economico, sociale e scientifico ci consentono di acquisire ampie vedute per l’evoluzione

dell’umanità verso il progresso e il miglioramento del proprio stato di benessere. La storia di ieri, e mi

rivolgo soprattutto ai giovani, ci da’ oggi le coordinate per orientarci nel domani e, come diceva Marc Bloch,

storico e partigiano: “L’incomprensione del presente cresce fatalmente dall’ignoranza del passato”. La

liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, il 27 gennaio del 1945, rappresenta l’evento

“simbolo” di un cambiamento epocale in quello che appare il più assurdo e insensato accadimento della

storia passata. Milioni di persone morte in nome di falsi Ideali”. “Quello che invece deve guidare l’azione di

chi governa e detiene il potere”, conclude il Presidente Piero Marrese “sono i valori di libertà, di

uguaglianza, di tolleranza e del rispetto della vita, quest’ultimo un diritto naturale fondamentale

inalienabile. Il “giorno della memoria” deve essere un monito per le nuove e future generazioni affinché

questi i fatti atroci non possano ripetersi mai più!“

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Avv. Piero Marrese