…Altri ebrei non ce l’hanno fatta o hanno avuto ricordi atroci, dopo la promulgazione anche in Italia delle legge razziali. Alcuni coetanei non ce la fecero e furono deportati nei campi di sterminio nazisti. Ma è importante non dimenticare, ricordare, trasmettere alle nuove generazioni. Giulia Mafai con un ricordo inedito ed esclusivo trasmesso al critico Peppino Appella(che ringraziamo) alimenta la ”cultura della memoria” con un video sui siti del Mig e di altri musei. E Giulia Mafai, romana, che ricorda i passi sul selciato dei soldati nazisti, nella dichiarazione in video e che abbiamo deciso di riportare nel testo, non dimentica la sua provenienza e appartenenza al mondo dell’arte e della cultura. Sorella di Maria Mafai e Simona, terza e ultima figlia di Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Lei, per quanti sanno poco della sua vita, intraprese negli anni Cinquanta la carriera di costumista e scenografa a partire dal 1950, lavorando con vari registi e attori di fama come Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Sophia Loren, Marcello Mastroianni e altri.



Il RICORDO DI GIULIA MAFAI

Parlare per me della Shoah come tutti gli ebrei che sono sopravvissuti è sempre estremamente difficile,di grande imbarazzo, che per me diventa una grande vergogna, di noi che ce l’abbiamo fatta e di quelli che, purtroppo, non ci sono riusciti. Ho la stessa età dell’on. Segre, di Modiano, mia sorella aveva la stessa età di Anna Frank. Avevamo tutti la stessa età di centinaia, migliaia di ragazzi, giovani bambine ebree che sono rimaste uccise nei campi.



Come diceva Primo Levi : i sommersi, i soldati e i salvati. Noi siamo stati fra i salvati. Migliaia e migliaia sono rimasti tra i sommersi. E allora che cosa dirvi. Qualunque mia storia al confronto delle loro diventa stupida, sciocca, inutile, vuota. Il destino mi ha regalato tanti e tanti anni. Avevo otto anni . Sono state fatte le leggi razziali. Ho dovuto abbandonare la scuola. E frequentare una scuola improvvisata, molto carina, nel pomeriggio, per i bambini ebrei. E per la prima volta mi sono sentita diversa. Già ero diversa perchè ero figlia di un’artista, con pochi soldi, pochi vestiti. Nessun divertimento. In quel momento mi sono sentita diversa anche da tutti gli altri. Non era più il sentirmi figlia di artisti a rendermi diversa , ma un fatto imprescindibile da tutti, che io fossi ebrea figlia di una grande artista ebrea, a sua volta figlia di un rabbino. Ci siamo salvati e basta. Non ho più parole. Ho soltanto una grande memoria della paura, del terrore. Fino a pochi anni fa non dormivo. Sentivo come un incubo gli stivali tedeschi: bram! bram!che di notte passavano sui marciapiedi di Roma. Ma questi ricordi sono nulla. Mi vergogno, mi vergogno a ricordo di chi ha avuto ricordi molto più tragici, più sofferenti di me. Un mio caro amico l’altro giorno mi ha mandato una fotografia. Davanti alla sua casa hanno messo quattro piastrelle di ottone(le pietre di inciampo ndr) :una dedicata a suo padre, una a sua madre e alle due sorelle che, purtroppo, sono partite con i vagoni piombati. Non sono mai più ritornate. Scusatemi.

Giulia Mafai