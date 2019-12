Presentato ufficialmente al cineteatro Periz il cortometraggio “In punta di piedi” realizzato dai ragazzi della terza media dell’istituto comprensivo di Bella.

Un’iniziativa che rientra nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promossa dal MIBAC e MIUR e che ha impegnato i ragazzi negli scorsi mesi con le attività pratiche di scrittura, sceneggiatura, regia e montaggio video grazie anche alla collaborazione del video maker Vincenzo Bitacola e del regista Nicola Ragone che si sono detti “entusiasti e contenti per questo bel progetto nato da zero e reso possibile in poche ore di lavoro”.

Prendendo la parola dirigente scolastica Viviana Mangano ha dichiarato:” Devo ringraziare tutti i docenti e i ragazzi per la buona riuscita del cortometraggio unitamente all’Amministrazione comunale e ai professionisti Ragone e Bitacola”.A coadiuvare i ragazzi e il team, la prof.ssa Maria Teresa Cianciotta che ha ringraziato tutte le componenti che hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.

“Con questa attività – afferma Cianciotta – abbiamo visto il grande spirito di collaborazione tra i ragazzi ma anche tanta sensibilità”.Per il sindaco Leonardo Sabato la giornata è stata “importante per la collettività in una sala Periz più tecnologica”. Durante la mattinata spazio anche alla musica di qualità a cura dell’associazione Cosmopoli che ha suonato le celebri colonne sonore della storia del cinema.

Presenti anche la vice sindaco Angela Carlucci e l’ideatore del Bella Basilicata Film Festival Vito Leone, il quale ha ricordato l’importanza di questo progetto e della candidatura, nel settembre scorso, di un’altra progettualità sempre con il coinvolgimento della scuola.“Questo progetto chiude le attività di quest’anno del Bella Basilicata Film Festival e oggi con questo cortometraggio – continua Leone – diamo il via al nuovo corso della sala Periz, grazie al nuovo schermo e alle attrezzature digitali che permetteranno anche la proiezione di film in prima visione. E a breve ci sarà il bando per la gestione della sala Periz”.

Il bando pubblico per la digitalizzazione dei 15 progetti, finanziati dalla Regione Basilicata in collaborazione con Sensi Contemporanei, Lucana Film Commission, fu presentato pubblicamente a Potenza, presso la sala Basento, il 28 maggio 2014.