Se la pandemia con quella alienante e deleteria didattica a distanza, a causa della pandemia da virus a corona covid 19, ha finito con lo scontentare tutti ( ragazzi, docenti, presidi, direttori didattici e famiglie) salvo poche eccezioni. Il buon senso sta cercando di rimediare alle carenze formative, di apprendimento avvertito da più parti e questo a scapito del futuro dei cittadini di domani. Ma si può rimediare, per quanto possibile, grazie alla buona volontà e disponibilità di persone animate da ”spirito di servizio” come Pasquale Tucciariello, che darà volentieri una mano agli studenti delle scuole di Atella. Lo farà con la consueta umiltà, passione, cultura e tanta voglia di scrivere con i ragazzi una bella pagina di buona scuola. Che il ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi, annoti ….



COMPITI A CASA.

LEZIONI.

CONVERSAZIONI.

L’ Amministrazione Comunale di Atella, in collaborazione con Caritas Parrocchiale e Centro Studi Leone XIII di Rionero, promuove e favorisce un servizio culturale gratuito, rivolto agli studenti di Atella, con la finalità di aiutare i nostri ragazzi a rimuovere le difficoltà scolastiche che la pandemia ha, immancabilmente, generato nella loro formazione didattica.

Saranno organizzati corsi nei quali potranno essere svolti i compiti a casa, lezioni su materie e discipline particolarmente impegnative, conversazioni su temi e problemi di carattere generale.

I Corsi saranno organizzati grazie alla disponibilità del Prof. Pasquale Tucciariello, già insegnante di Scuola Primaria, educatore degli adulti, insegnante di Filosofia e Storia al Liceo Classico di Rionero. Attualmente è giornalista, formatore, consigliere di orientamento scolastico professionale universitario.

Il servizio, in questa prima fase, verrà avviato il martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

Si chiede la disponibilità di altri docenti per contribuire a realizzare questo progetto solidale, a vantaggio dei nostri ragazzi e della Comunità di Atella in generale.

Le domande di partecipazione ai corsi vanno inviate al seguente indirizzo email:

affarigenerali@comuneatella.net

entro le ore 12 00 del 30 marzo 2022.

Il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale ringraziano il Prof. Pasquale Tucciariello per la disponibilità e la sensibilità mostrate, rispetto a queste importanti problematiche sociali.