La Scaletta apre a “I segreti di Dio…” di Sisinni e al terzo anno de I Quaderni

Due eventi del circolo La Scaletta che meritano di stare nello stesso titolo, a conferma di quanto i soci del circolo continuano a programmare per ”cultura personale” e questo sarebbe il minimo, ma soprattutto per la comunità locale e di quanti di passaggio si trovano a transitare per via Sette Dolori dove hanno sede il sodalizio, guidato da Paolo Emilio Stasi, e giusto di fronte ( è doveroso citarlo) la scuola di grafica animata da altri due salentini doc come Vittorio Manno e Angelo Rizzelli.Per noi è la via della Cultura, che lavora nei Sassi dal secolo scorso…E i risultati sono lì, a memoria degli smemorati e con un lavoro di rete e di relazioni, che tornano buoni quando si deve presentare un lavoro come quello di Francesco Sisinni ” Et In arcadia Ego” o sfogliare uno dei quaderni del Circolo, giunto al terzo anno di attività o presentare una mostra degna di rilievo. Annotate…e passate parola.



GLI EVENTI

Sala Conferenze Museo Ridola

Matera

Venerdì 28 aprile, alle ore 18, presso la Sala Conferenze del Museo Ridola di Matera sarà presentato il libro “Et in arcadia ego” di Francesco Sisinni.

L’iniziativa è patrocinata dal Circolo Culturale La Scaletta ed è realizzata in collaborazione con il Museo nazionale di Matera.

L’autore, che per oltre cinquant’anni ha prestato la sua opera nelle istituzioni culturali della nazione, sarà presente e colloquierà con Raffaello de Ruggieri, presidente della Fondazione Zétema di Matera.

Sisinni è membro di numerose Accademie, tra cui l’Accademia letteraria dell’Arcadia, e in questa pubblicazione autobiografica racconta la sua storia: dai rapporti familiari all’infanzia a Maratea, dal forte legame con la Chiesa agli interessi letterari e filosofici. In particolare sono ricordati momenti della sua carriera a Roma con i Ministri Luigi Gui, Aldo Moro e Giovanni Spadolini.

Sisinni è stato per vent’anni Direttore generale del Ministero per i Beni culturali e ambientali alla cui istituzione ha contribuito in prima persona.



Francesco Sisinni con l’artista Giuseppe Uncini

e con Franco Palumbo nel 1988 in occasione delle

Grandi Mostre di scultura contemporanea nei Sassi

organizzate dal Circolo La Scaletta

Su www.quadernidelascaletta.it la versione scaricabile in .pdf

La pubblicazione festeggia il terzo anno di attività

E’ online il nuovo numero de I Quaderni, la rivista di arte, cultura e storia del Circolo La Scaletta. Sul portale www.quadernidelascaletta.it è consultabile, e scaricabile gratuitamente in formato .pdf, il trimestrale che ha come tema conduttore dell’edizione la parola Fortuna.

Sorte, fato, destino ma anche sinonimo di successo, la fortuna è una componente essenziale e ricorrente della vita e i suoi significati saranno declinati dai numerosi collaboratori della rivista: dal noto musicista e compositore Niccolò Agliardi, al giornalista Michele Fumagallo, dalla poetessa e archeologa Flaminia Cruciani, ai giovani architetti di StorageMilano uno degli studi più innovativi e di tendenza. E con un cammeo davvero prezioso, I Quaderni contengono anche il contributo di Gian Paolo Barbieri, uno dei più grandi fotografi italiani.

Spazio alla memoria nella rubrica curata in questo numero da Raffaello de Ruggieri con la ricostruzione del Processo a Rocco Scotellaro, il poeta lucano di cui ricorre il centenario della nascita, difeso dal papà dei fondatori del Circolo La Scaletta, Niccolò. Ma tante ancora sono le letture di grande interesse, come quella della giovane artista e regista Caterina Shanta,

“Questo numero dei Quaderni – sottolinea il Presidente de La Scaletta, Paolo Emilio Stasi – è un pubblicazione davvero speciale perché segna il terzo anno di attività della nostra rivista. Tre anni di intenso lavoro, di studi, ricerche e prestigiose collaborazioni che hanno reso la nostra, una rivista di grande interesse culturale. Ed anche di un pizzico di fortuna, il tema della rivista, perché no. Ancora una volta siamo riusciti a realizzare, grazie al lavoro del curatore Edoardo Delle Donne, dell’editor Valentina Zattoni e del designer del sito Giuseppe Vizziello, una pubblicazione ricca di contenuti esclusivi e di grande qualità”.

“Sfogliare le “pagine” dei Quaderni de La Scaletta – sottolinea Edoardo delle Donne, storico dell’arte e anima de I Quaderni – è in fondo come intraprendere un piccolo viaggio che amplifica gli occhi, moltiplica le letture e gli sguardi. Un viaggio letterario che può aiutarci, nel nostro mondo troppo caotico, a riscoprire l’importanza di riflettere sulla nostra realtà più autentica , e di sapersi raccogliere di fronte alla bellezza della nostra storia, della nostra cultura e dei nostri sogni”.

I Quaderni de La Scaletta è una rivista on line trimestrale divisa in rubriche tematiche, dedicata alle vicende del mondo dell’arte e della cultura in generale, con incursioni in ambiti diversi come la finanza, la storia, l’economia. Il cuore a Matera e gli occhi nel resto del mondo per conservare le radici e aprirsi ad influssi ed esperienze differenti che offrono visioni e tendenze da raccogliere e declinare tenendo saldi i paradigmi dell’impegno culturale del Circolo La Scaletta.