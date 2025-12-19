La Raccolta Vinciguerra ‘riconoscimento” a passione e memoria per Matera

Lo avevamo accennato nei giorni scorsi nel servizio sul calendario dell’associazione Resiliens https://giornalemio.it/cultura/la-matera-della-memoria-nel-calendario-resiliens-2026/, che riporta le foto cartoline della collezione di Eustachio ”Nino” Vinciguerra. E Nino ci aveva informati in dettaglio di un provvedimento che l’Amministrazione comunale ha pubblicizzatolo, congratulandosi con un concittadino che da anni ci mette passione per preservare il culto della memoria di Matera. Cosa che continua e continuerà a fare, con la disponibilità di sempre per quanti vogliano conoscere le nostre radici, che non vanno ignorate. La nota del Comune fa riferimento alla fruizione di una raccolta che è e resta privata. L’auspicio è che possano essere attivati progetti di conoscenza e valorizzazione, coinvolgendo le giovani generazioni. Il riferimento è anche ad altro materiale d’archivio (fotografico e documentale) oggetto di progetti di digitalizzazione o di annunci di valorizzazione finiti nel dimenticatoio: da Leonardo Sacco ad Augusto Viggiano,per citarne alcuni. E su questi e altri ‘archivi’ l’Amministrazione comunale deve investire, con adeguate professionalità e progetti, a tutela della memoria cittadina.



COMUNICATO STAMPA

Il Sindaco Nicoletti si congratula con Eustachio Nino Vinciguerra per il riconoscimento di eccezionale interesse culturale della “Raccolta Vinciguerra”

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime soddisfazione e vive congratulazioni a Eustachio Nino Vinciguerra per l’importante riconoscimento attribuito alla “Raccolta Vinciguerra”, dichiarata di eccezionale interesse culturale con decreto della Commissione per il Patrimonio Culturale della Basilicata del Ministero della Cultura.

La Raccolta, costituita da circa 4.500–5.000 cartoline dedicate alla città di Matera e al contesto territoriale e sociale materano, è stata riconosciuta come complesso unitario di straordinario valore storico e documentale, rappresentando “una fonte insostituibile per la ricostruzione della storia urbana e sociale di Matera e dell’intera Basilicata”.



Si tratta di una testimonianza preziosa dell’evoluzione del paesaggio, delle comunità e delle trasformazioni culturali e sociali del territorio, capace di restituire, attraverso immagini e narrazioni visive, la memoria collettiva di generazioni e il profondo legame tra la città e i suoi abitanti.

“Questo riconoscimento – dichiara il Sindaco Nicoletti – premia non solo l’impegno, la passione e la dedizione di Eustachio Nino Vinciguerra nella conservazione e valorizzazione di un patrimonio unico, ma rappresenta anche un bene di grande importanza culturale per Matera e per tutta la Basilicata, che rafforza la consapevolezza della nostra storia e della nostra identità”.

L’Amministrazione comunale rivolge a Vinciguerra un sentito ringraziamento per il contributo offerto alla tutela della memoria storica del territorio, auspicando che la Raccolta possa continuare a essere valorizzata e resa fruibile come strumento di conoscenza, ricerca e crescita culturale per la comunità e per le future generazioni.

Matera, 19 dicembre 2025