La Processione dei pastori…fa tappa a La Martella e ricorda Sant’ Eustachio

Tranquilli. Il programma della festa del 2 luglio, con la processione detta dei ‘Pastori’’ che si avvia di buon mattino dopo la Messa e percorre i quartieri del Piano ( ma noi siamo per il ritorno nei rioni Sassi) resta immutato. Ma per una volta idealmente fa tappa al borgo La Martella,che conserva per molti aspetti l’antica anima delle cultura e degli usi della gente degli antichi rioni di tufo. E questo grazie all’impegno e alla lungimiranza degli Amici del borgo, che continuano a ricordare ( e fanno benissimo) i 70 anni della fondazione di ‘’La Martella’’. Questa volta, dall’8 al 10 novembre, con l’apporto dell’Aps ‘’Officina della Cultura’’ e la Confraternita ‘’i Pastori della Bruna, sono in programma la mostra fotografica sulla processione dei Pastori e la presentazione del libro ‘’ Sant’Eustachio Martire’ scritto da Emanuele Calculli che continua a essere devoto dei Patroni di Matera Maria Santissima della Bruna ed Eustachio. Invito a partecipare rivolto a tutti i materani, soprattutto a quanti portano il nome di Bruno, Bruna, Eustachio (anche con due ‘C’’) e quest’ultimo con la filiera dei diminutivi Uccio, Eus e Nino…



COMUNICATO STAMPA UFFICIALE

WEEKEND DELLA CULTURA

Dall’8 al 10 Novembre 2024 l’Associazione APS “Officina della Cultura” in collaborazione con la Confraternita “I Pastori della Bruna” conclude l’anno delle attività culturali 2024, nel Borgo La Martella di Matera, in Piazza Montegrappa, con due altri eventi collaterali già previsti nella programmazione della 13^ Edizione 2024 del Premio Moda Città dei Sassi. Tale organizzazione, ha lo scopo di valorizzare il talento artistico ed editoriale di personaggi culturali italiani e Internazionali, nella cornice della Città dei “Sassi” e che contempla insieme, Moda, Design, Creatività, Arti, Pittura, Scultura, Letteratura, Cinema e Costume con una mostra fotografica su “La Processione dei Pastori di Maria SS. Della Bruna,dal 1950 al 2022, che, il 2 luglio, all’alba, da inizio alla Festa in onore della Madonna della Bruna e la presentazione del libro “S. Eustachio” – Patrono della Città di Matera, salvata con il suo intervento, dall’assedio saraceno, scritto dal prof. Emanuele Calculli.

L’Antica Processione, creata ed organizzata dalla Fratellanza della Bruna nata nel 1697, che, partendo dalla Cattedrale, scendeva nei “Sassi” e ritornava alla Cattedrale.

S. Eustachio, elevato a Patrono dei Materani, per i suoi interventi miracolosi a favore della Città, fu martirizzato, secondo la tradizione, con i suoi famigliari con un toro rovente per non aver rinnegato la sua fede in Cristo.



Il richiamo dei martiri è un appello, sempre attuale, alla trasparenza, alla coerenza, al rifiuto di qualsiasi compromesso con tutto ciò che rende l’uomo schiavo.

Ci si auspica che le due iniziative culturali finalizzate al recupero di importanti valori spirituali legati a pratiche e comportamenti di autentica “pietà popolare” possano contribuire ad incrementare la devozione mariana ed eustachiana della gente materana.

Un ringraziamento all’Associazione Amici del Borgo La Martella per la gentile collaborazione.

08 Nov. – ore 17:00 – apertura Mostra “La processione dei Pastori di Maria SS. Della Bruna”,

10 Nov. – ore 17:30 – Presentazione in anteprima Nazionale del Libro inedito altamente

Culturale – titolo: S. Eustachio Martire – Patrono della Città di Matera –

con l’Autore Emanuele Calculli

Ufficio Stampa