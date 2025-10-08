La Processione dei Pastori nella mostra itinerante di Tony Montemurro

Da ottobre a novembre, questo fine settimana presso la parrocchia di san Pio X al rione Spine Bianche, le sequenze della festa della Bruna con i quadri policromi che l’artista naif ha dedicato alla Processione dei Pastori anticiperanno quello che sarà l’incipit della festa del 2 Luglio. Quella processione all’alba, che coinvolge una moltitudine di cittadini, è la continuità di una tradizione portata avanti con fede e passione dalla confraternita dei pastori presieduta dal priore Emanuele Calculli.



L’auspicio è che la processione possa tornare a svolgersi, condizioni permettendo, all’interno dei rioni Sassi nel solco di una tradizione che va ripristinata.



MATERA

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019

COMUNICATO STAMPA

Matera, 2 Ottobre 2025

L’Associazione di Promozione Sociale “Officina della Cultura”, in collaborazione con la Confraternita “I Pastori della Bruna”, annuncia la realizzazione di una ricca serie di eventi culturali collaterali che arricchiscono la 14ª edizione del Premio Moda® “Città dei Sassi” e la 8ª edizione del Premio ModArt Exhibition 2025.

Dopo le iniziative internazionali estive, l’APS “Officina della Cultura” torna a valorizzare la cultura.

“I Weekend della Cultura ‘25” – L’Arte Itinerante di Tony Montemurro in Omaggio alla Madonna della Bruna

Prende il via un progetto itinerante e profondamente radicato nelle tradizioni locali: “Processione dei Pastori – Memorie Naif” dell’artista materano Tony Montemurro. Attraverso 13 opere cariche di spiritualità e folklore, la mostra vuole essere un omaggio sentito alla Madonna della Bruna, Protettrice della Città di Matera.



Le opere, realizzate con stile Naif, saranno ospitate nelle Chiese Parrocchiali Rionali, toccando diversi quartieri della città nei weekend di Ottobre e Novembre 2025:

Parrocchia “San Vincenzo dè Paoli” (Borgo La Martella) – 4/5 Ottobre 2025

Parrocchia “Papa San Pio X” (Quartiere Spine Bianche) – 11/12 Ottobre 2025

Parrocchia “Sant’Antonio da Padova” (Quartiere La Nera) – 8/9 Novembre 2025

Parrocchia “Sant’Antonio da Padova” (Quartiere Serra Venerdì) – 15/16 Novembre 2025

Parrocchia “Santa Famiglia” (Quartiere San Giacomo) – 20/21 Novembre 2025

Parrocchia “Sant’Agnese” (Quartiere Agna Le Piane) – 22/23 Novembre 2025

Un’occasione da non perdere per esplorare l’arte e la tradizione.

APS “Officina della Cultura” ETS_Matera