La Processione dei Pastori? Dal Duomo ai Sassi… alla Masseria della Bruna

Avremmo voluto parlarne prima, ma tempo e il sovrapporsi di eventi ci hanno portato a scriverne appena ora. A mente fresca, quando si ha più tempo per una escursione che ti conduce fuori porta sulla Murgia, lungo la vecchia provinciale che conduce a Ginosa e laddove è la Masseria della Bruna, che ha avuto tanta parte nella storia della Processione dei Pastori. Per via del Quadro policromo, dipinto su lastra di rame, custodito in una chiesetta dalla ” Fratellanza della Bruna”, nata nel 1698 su iniziativa dei pastori e con rogito del notaio Tommaso Sarcuni. Una bella storia, fatta di devozione, di custodie protrattesi nel tempo, dalle famiglie Montemurro, poi Nicoletti e dal 2002 alla Confraternita de ”i Pastori della Bruna”. E proprio al benemerito sodalizio, presieduto da Emanuele Calculli, che nello scorso mese di luglio materani e turisti hanno potuto apprezzare, presso la Chiesa del Purgatorio, la storia della processione dei pastori attraverso le fotografie della mostra ” La processione dei pastori nella tradizione della festa della Bruna del 2 Luglio.



Un viaggio nella memoria della festa e della processione dal 1950 al 2022 che ha confermato l’attaccamento dei materani alla Festa, che inizia con la Messa dell’alba e che si è snodata per gran parte delle edizioni nei rioni Sassi, da dove – riteniamo- è giusto che ritorni. E così rivedere volti di oggi e di ieri, da don Luigi Paternoster a padre Carmine Alba ai giovani don David Mannarella a don Francesco Di Marzio, concittadini che con canti, preghiere o figuranti con pecore, capre, asini hanno partecipato alla processione dagli antichi rioni soprattutto, ai nuovi e con il festoso incendio delle batterie dei fuochi pirotecnici ( è il tormentone delle ultime edizioni, tra divieti, limiti e incongruenze istituzionali) fino alla chiesa oggi santuario di San Francesco da Paola.





Tradizione da conoscere, salvaguardare e non sarebbe male che in futuro materani e turisti potessero conoscere – con un tour guidato- le origini della Processione dei Pastori. Giriamo il suggerimento all’Associazione ”Maria Santissima della Bruna”, alla Confraternita, alla cooperativa Oltre l’Arte affinchè valutino questa opportunità. Ma è bene conoscere anche il ruolo della Confraternita, descritta nella pubblicazione “La fratellanza della Bruna e la processione dei pastori”, con testi di Emanuele Calculli e disegni dell’artista materano Tony Montemurro .



Un lavoro, elaborato dopo il raduno nazionale delle Confraternite nell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019, presentato in Cattedrale nell’ottobre 2020 che sintetizza quello che la Confraternita dei Pastori della Bruna ha fatto negli anni. Il sodalizio aveva il compito di curare l’altare della Madonna e di provvedere ai festeggiamenti in onore della Patrona di Matera. Come? Autofinanziandosi e grazie ai proventi della omonima masseria , che consentivano ”di curare – ci aveva detto Calculli in occasione della presentazione del libro- sia l’altare della Madonna sia i festeggiamenti della patrona di Matera. Quello che avanzava veniva destinato per far acquistare la dote prevista per il matrimonio alle fanciulle povere della città”. Altri tempi della Matera del passato. Oggi la Festa ha bisogno del sostegno di tutti: dai cittadini agli sponsor agli Enti locali. Resta un insegnamento che è quello di rimboccarsi le maniche per dare continuità alla Festa e alla processione dei pastori, che è opportuno ritorni a passare nei Sassi ”cuore e anima” della memoria cittadina e dell’evento più atteso dai materani.

DALLA MASSERIA DELLA BRUNA…



…ALLA PROCESSIONI DEL SECOLO SCORSO E DEL TERZO MILLENNIO