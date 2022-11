La ‘’Prima’’ del don Carlo Levi quel 29 novembre…

Diciamola tutta. Nulla è lasciato al caso e date, eventi a volte tirano fuori coincidenze che solo impegno, un pizzico di intuizione e fortuna portano a scoprire. La rappresentazione del Don Carlo Levi a Ferrandina, su iniziativa della Camerata delle arti, ha coinciso con la data di nascita , 120 anni fa, dello scrittore e artista piemontese che incontrò a Napoli un altro piemontese, l’imprenditore Adriano Olivetti, in occasione del Don Carlo di Giuseppe Verdi. C’è materia per un altro libretto curato da Gianni Maragno e con la consulenza di Emanuele Giordano in materia di scienza delle coincidenze (tranquilli non è stata ancora riconosciuta nel mondo accademico) per tarare l’armonia dell’Opera.



E’ andata così

Spesso realtà e finzione scenica si rincorrono e si accavallano tra di loro, scambiandosi i rispettivi ruoli.

Per uno scherzo del destino o per una strana coincidenza le vicende dello scrittore e artista Carlo Levi si intrecciano con quelle proposte nel Don Carlo verdiano.

Infatti, nella narrazione descritta nel libretto della pièce musicale Don Carlo Levi di Gianni Maragno, proprio per assistere all’opera verdiana, in un palco del Teatro S. Carlo di Napoli, sono uno di fronte all’altro il medico torinese e Adriano Olivetti.

Per una circostanza alquanto singolare quanto imprevedibile, la prima assoluta del Don Carlo Levi, prodotta dalla Camerata delle Arti di Matera, è coincisa con la messa in scena del Don Carlo di Verdi al San Carlo di Napoli, proprio nel giorno della nascita di Levi il 29 novembre. Nella sinossi dell’opera (che segue), composta dal Maestro Nicola Samale su libretto di Gianni Maragno risalta ancora una volta come il richiamo a Verdi sia una costante nell’esistenza di Levi Carlo Graziadeo.

Cristo si è fermato a Eboli

Strano titolo quello del romanzo più famoso di Carlo Levi, nato il 29 novembre del 1902 e giunto al confino a Grassano il 3 agosto del 1935 all’età di 33 anni, gli anni di Cristo.

Il 33 è ricorrente nelle vicende di Levi, che, nel fare ritorno a Grassano dopo il confino, evidenziò: “quando sono arrivato qui avevo la metà degli anni che ho ora”; anche il romanzo venne realizzato in 330 cartelle e riporta la data di chiusura 18-7-44 la cui sommatoria è 33.



Le parentele, le affinità sono complicate da svelare, persino per un intellettuale del calibro di Levi. Nell’Archivio di Stato di Matera sono conservati documenti importanti riguardo a Levi e alle sue vicende amorose. Il medico, pittore e scrittore due settimane dopo il suo arrivo a Grassano ricevette la visita di Paola Levi, coniugata Olivetti. La qualificò come sua cugina, ma i carabinieri, che pure erano a conoscenza della loro relazione amorosa e anche dell’assenza di legami di parentela, non impedirono ai due amanti una luna di miele di due settimane. Diverso il trattamento riservato alla bella lettone, Vitia Gouveritch, anch’essa coniugata, residente a Parigi e appartenente al movimento di Giustizia e Libertà. Per ordine della Questura, Vitia non doveva incontrare Levi. Fu questa la ragione del trasferimento di Carlo ad Aliano (Gagliano nel romanzo), realtà più circoscritta e ben più distante dallo scalo ferroviario.

Il trasferimento ad Aliano venne vissuto come un tradimento da parte di Levi, che legò le proprie vicende personali a quelle del Don Carlo di verdiana memoria.

Levi era un grande appassionato di lirica e nel primo quadro del suo Cristo si è fermato a Eboli narrò del disastro automobilistico del 17 settembre 1926, che vide coinvolta la banda musicale di Grassano. Era a conoscenza, inoltre, del disastro ferroviario che avvenne in quel di Grassano, nel quale trovarono la morte il direttore di orchestra e i cantanti di una compagnia di bel canto. Gli sciagurati stavano recandosi a Brindisi per poi imbarcarsi per Corfù, dove avrebbero inaugurato la stagione lirica con il Don Carlo di Verdi. Don Carlo è proprio l’appellativo con cui i contadini di Grassano prima e Aliano dopo si rivolgevano affettuosamente a Levi.

Don Carlo Levi è un’Opera nell’Opera. Carlo Levi e Adriano Olivetti sono al San Carlo di Napoli, spettatori del Don Carlo di Verdi, ma un po’ per volta ne divengono i protagonisti assorbiti dalla complicata trama basata sul tradimento della Principessa di Eboli.

Povero Cristo Don Carlo tradito dalla principessa Eboli!



Emanuele Giordano

…E il librettista Gianni Maragno