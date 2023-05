La poesia dedicata di Pedretti, da Santarcangelo

CHI SEI

Tu non sei un fiume

una strada del sud, né un manto di verde

ma un porto che s’apre

dove morire vorrei o vivere eterno.

Tu non sei un unguento

né un dolce vino, né una musica lieta

ma il libero corpo

nel puro dell’aria.

Ci sono autori che ci giungono come una rivelazione. Da tempo anelavo di conoscere meglio l’opera del poeta santarcangiolese Nino Pedretti. Ed il momento è giunto nel tempo più inatteso, imprevisto, forse addirittura indesiderato a questo punto.

“(…) Passeranno immagini viventi / acque di desideri”, dice in fondo fra le pagine di “Gli uomini sono strade” – che titolo azzeccatissimo! – il poeta al quale la sua cittadina natale è perennemente devoto, al pari forse soltanto di Guerra, anche più, di sicuro, del Baldini; e allora, dicevamo, queste parole universali appunto della poesia di Pedretti agganciano il senso di questi giorni di nuovo transito, dalla Liguria alla Romagna, che scandisce una nuova, oppure soltanto rinnovata, comprensione del passato, quello recente, e del futuro dunque.

Ecco allora che quei ‘desideri‘ toccano la vastità di trasformazione di qualcosa che da “amore” diventa “un sentimento”, e che da sicurezza si fa prima insicurezza e poi nulla più. Ma c’è un bene nonostante tutto, dice la poesia:

PIERROT

Io vorrei

saperti dare un fiore

come fa Pierrot.

Gesti che spezzi

nell’aria

la mano – la rosa

e qualcuno raccoglie

a Trieste

guardando il mare.

Potrebbe esser troppo tardi, molto probabilmente lo è già davvero. Eppure difficilmente ci si può pentire, rischiando la presa in giro diffusa, di donare qualcosa ad un’altra persona. Ancora. Pure. Al di là che perfino il gesto sia controproducente, che arrivi a spingere ancora più lontano e in altri lidi di gioie il soggetto beneficiario. Pedretti in questo è maestro, capiamo. Dunque ci piace, assai. Moltissimo lo sentiamo andare a farsi fiume magro nelle nostre vene oramai arterie maciullate.

“Fiore dei mie disinganni”, riparte il nostro. Epperò il Nori amerebbe più “Urlo”

“Come quando la tigre scuote l’aria / e la paura mi stringe alla sua gabbia / l’amore-che-se-ne-va ha quel grugnito / che mi rompe il petto. Amore che stai / nei miei recinti e nel palazzo del corpo / esci ti prego adagio che io non senta / l’urlo, lascia qualche fiore sui tuoi passi”.

E se “non vederti è come vuotare il tempo”: i versi sono una salvezza.

Il poeta, però, è quest’anima dolce, senza il bisogno di sentire dire ‘buono‘ e ‘gentile‘, questi pensieri pensati perché spazzino via la cattiveria di certe intimità, magari soltanto di certi errori di sensazione, o di volontà di sospensione desiderosa, che tutte le volte fanno qualcosa di giusto e di sbagliato allo stesso tempo:

“La poesia altro non è

che tutto ciò che c’è

nel cuore della gente.

La poesia è nelle loro mani

che io inseguo male con la mente”.

Ed ecco insomma quel distico di chiosa che c’ammala. E il silenzio urlante che ammazza poi: “Che cosa può provare / un cane a quarant’anni / vestito da uomo? / Se beve e perché / gli fa pena / avere un nome e cognome”.

Ancora e ancora, “il peso che si butta / per liberare il cuore”.

Noi tutti carnali. Di tormenti tutti corporali, abbiamo anche questo.