”La Passione” di Matera: una mostra che lega Pasolini a Gibson

Un cammino e una storia in comune, in epoche e ottiche diverse, nel grande libro sulla Passione di Cristo, descritta nei film di due grandi regista come Pier Paolo Pasolini e Mel Gibson che scelsero Matera per girarli. E altri, come Domenico Notarangelo fotografo e comparsa nel ”Vangelo Secondo Matteo”, Geo Coretti e Antonio Notarangelo assistenti sul set di Mel Gibson per ”The Passion” che ne hanno fissato immagini e sequenze da rivedere nella mostra fotografica ” La Passione di Matera Pasolini 1964 Gibson 2004” in mostra a Palazzo Malvinni Malvezzi da sabato 8 novembre. Per Peppe Notarangelo, che ha curato l’evento, è una opportunità per appassionati, turisti, per apprezzare intensità e aspetti socio culturali, religione di due film ”vivi” nella memoria dei luoghi e del grande cinema.



IL COMUNICATO STAMPA

Con il patrocino della Provincia di Matera e della Lucana Film Commission sarà inaugurata sabato 9 novembre 2024 alle ore 18:30, la mostra fotografica “La Passione di Matera – Pasolini1964 Gibson2004”, organizzata dall’Associazione culturale Pier Paolo Pasolini Matera e curata da Peppe Notarangelo.

La mostra celebra i sessant’anni del film “Il Vangelo secondo Matteo” attraverso le fotografie di Domenico “Mimì” Notarangelo insieme ai vent’anni di “The Passion of the Christ” con le immagini che Antonio, il figlio di Mimì, insieme a Geo Coretti, colsero quarant’anni dopo. Due straordinari capitoli di cinematografia che videro prima con Pier Paolo Pasolini e poi con Mel Gibson, la città di Matera assoluta protagonista.

L’inaugurazione è prevista alle ore 18:30 ai piani nobili del Palazzo Malvinni Malvezzi in Piazza Duomo 14 a Matera.

Sarà S. E. Monsignor Giuseppe Caiazzo a benedire ed inaugurare la mostra insieme al Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e alla Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Gina Romaniello.

Stefania De Toma racconterà in un breve, intenso ed emozionante monologo, l’incontro e il rapporto tra Pier Paolo e Mimì “sotto quel sole ferocemente antico”.

La mostra si chiuderà sabato 18 Gennaio 2025 con il convegno “Matera da Pasolini a Gibson. Scenario e Cinema”, presieduto da Roberto Chiesi, direttore del Centro studi – Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna.

Le parole di Peppe Notarangelo, presidente dell’associazione culturale Pier Paolo Pasolini Matera:



“Pasolini è vivo. Con queste parole Aldo Cazzullo ha chiuso la puntata del suo programma “Una giornata particolare” dove racconta l’ultimo giorno di vita del poeta Pier Paolo prima di finire massacrato all’Idroscalo di Ostia.

Pasolini è vivo davvero.

Vivo nello studio di decine di migliaia di studenti che nelle Università di tutto il mondo esplorano l’universo letterario e umano di uno dei più grandi artisti che l’umanità abbia generato.

Vivo nelle visioni cinematografiche che ha saputo esprimere per scandalizzare le coscienze che andavano omologandosi, schiave del colonialismo culturale capitalistico, che mercificava, allora come oggi, le menti e i corpi.

Vivo nella spietata critica politica e sociale, forte della sua lucida analisi della storia.

Vivo in tutti gli episodi in cui si parla di lui e con lui. In tutti i convegni, i libri, la cinematografia, le canzoni, il teatro, l’arte che lo vedono protagonista, vivo.

Noi di Matera abbiamo una storia bella e importante da raccontare, anzi da continuare a raccontare. La storia di quando Pasolini girò qui il suo film su Gesù.

La raccontiamo con le fotografie che Domenico Notarangelo scattò durante i giorni passati sul set, nei panni del centurione che Pier Paolo gli chiese di vestire.

Lo raccontiamo da vent’anni questa storia, in decine di città in Italia e all’estero.

In questo momento la mostra è esposta all’Istituto di cultura italiana a Parigi e contemporaneamente presso “La collina di Pasolini” a Ruvo di Puglia.

È in procinto di essere esposta in molti Istituti culturali italiani a partire da Helsinki, Buenos Aires e New York, nel Palazzo dei Papi di Viterbo e ad Assisi, nei luoghi della Procivitate Cristiana dove il film fu concepito.



Abbiamo voluto organizzarla anche a Matera, con la preziosa collaborazione della Blu Video Srl, Matera Film Festival, CNA Cinema e Circolo Dino Risi Trani.

E visto che siamo a Matera abbiamo voluto affiancare alle foto di Mimì Notarangelo del 1964 quelle di Antonio Notarangelo e di Geo Coretti del 2004 sul set di “The Passion of the Christ” di Mel Gibson.

Due film diversi.

Due film che appartengono a Matera.

Due film che hanno influito sulla storia di questa città”.