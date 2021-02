“Prisma”, di Gianluca Morozzi, Tea (Milano, 2021), pag. 223, euro 14.00.

L’Orrido, però arriveranno anche Lajos e Lobo, è uno dei personaggio del nuovo romanzo di Gianluca Morozzi, “Prisma”, ma è evidentemente anche il personaggio che fa parlare di sequel di “Dracula e io”, uno dei legami fra i due libri dello scrittore bolognese (vedi poi il negozio di fumetti eccetera), dove troviamo per esempio questa volta il simpatico omaggio ai Baustelle e al suo frontman Bianconi – ma spunta nuovamente l’adorato Springsteen; ma prima di tutto un regalo gigante ai libri. Tramite il negozio del protagonista e con le continue citazioni da tanti romanzi: “… tra tutte le morti che avevo visto in pace o in guerra nessuna era altrettanto crudele, e proprio di padre mio era capitata, e se era capitata a lui probo e giusto chissà mai cosa sarebbe capitato a me che non era né probo né giusto” – Berto, “Il male oscuro”, pag. 119-120 -.

Vilo Vulcano, proprietario d’una libreria quasi sempre sprovvista di clientela, epperò per campare soprattutto investigatore privato, per una missione di questa seconda, si fa per dire, attività, si trova ovviamente nei guai. Ché dovrebbe trovare la soluzione al caso della morte d’un mago, Houdini Versalico, apparentemente sacrificatosi in una sfida con la sua ricorrente e concorrente ossessione, la maga Prisma proprio. E, insomma, prima di tutto: “Le storie di detective continuano tutte così: l’investigatore scopre di essersi innamorato della bella cliente”. In questo caso la sorella del mago Versalico.

Un giallo molto atipico, ovviamente, che sempre con penna divertita Morozzi, nato a Bologna ovviamente, nel 1971, musicista, conduttore radiofonico e anche direttore editoriale, concede per i nostri svaghi. L’autore di libri che ancora pulsano nella nostra mente, da “Blackout” a “L’era del porco” e così via. Come una graphic novel priva di fumetti.

“Prisma” è una storia in attesa d’altre storie, pure.