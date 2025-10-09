giovedì, 9 Ottobre , 2025
Cultura

La ‘’nobile’’ Altamura della croce di Malta nel libro di Mercadante

Di Franco Martina

E’ tra le persone di cultura che ad Altamura vogliono bene, che non risparmiano tempo e passione per andare alla ricerca della memoria di segni, storie e protagonisti del passato per risalire alle radici del grande libro della vita dei popoli. Il collega Giovanni Mercadante, prolifico scrittore e promotore di varie attività di divulgazione dell’identità della città murgiana, ha all’attivo un prezioso volume dedicato ad “Altamura palazzi nobiliari” pubblicato da Arti Grafiche Pecoraro/Altamura e alle casate che ne hanno dato lustro. Ma c’è dell’altro e riguarda la scoperta di quella croce ottagonale, che ha segnato la presenza diffusa dei Cavalieri di Malta a cominciare dalla chiesa della Madonna della Croce. Naturalmente Mercadante, che merita l’investitura a cavaliere dell’Ordine , sabato 11 e domenica 12 ottobre farà da guida d’eccezione allo scoperta di quanto ha pazientemente descritto nel libro.

COMUNICATO STAMPA

Altamura svela i suoi segreti: viaggio tra i palazzi nobiliari e il simbolo dei Cavalieri di Malta
Quante volte, camminando tra le vie del centro storico, ci si ritrova a passare davanti a maestosi portoni, balconi in ferro battuto e stemmi scolpiti nella pietra senza conoscerne la storia? Accade spesso, persino a chi in quella città ci vive da sempre.
Eppure, dietro quelle facciate silenziose si nasconde un patrimonio storico e culturale di straordinario valore, spesso dimenticato.
A colmare questo vuoto ci ha pensato Giovanni Mercadante, giornalista e scrittore altamurano, con la sua ultima fatica editoriale: “Altamura palazzi nobiliari”/Arti Grafiche Pecoraro/Altamura/novembre 2024, un imponente volume che raccoglie oltre 30 palazzi nobiliari appartenuti ad antiche famiglie del posto, i cui nomi compaiono in un raro registro risalente al 1572.
Ma non si tratta solo di un censimento: nel libro, l’autore condivide anche una scoperta affascinante fatta nel lontano 1985, quando individuò lo stemma dei Cavalieri di Malta – la celebre croce ottagonale – disseminato ovunque: nelle chiese cinquecentesche, nelle volte dei palazzi, perfino in modeste abitazioni e antiche masserie.
Un simbolo che, secondo l’ipotesi maturata da Mercadante in anni di studi, affonderebbe le sue radici nel 1298, quando i Cavalieri Gerosolimitani, noti anche come “Ospedalieri”, si stabilirono nell’allora abbandonato sito di Altamura, edificando una cappella dedicata alla Madonna della Croce. Proprio nelle volte di quell’edificio sacro – ancora oggi esistente – campeggia lo stemma che si sarebbe poi diffuso in tutto il centro storico, ignorato fino ad oggi dalla maggior parte degli studiosi locali.
Dopo i successi editoriali di “Altamura Nobilissima” (1997) e “Altamura, il Codice Segreto della Nobiltà” (2010), Mercadante propone ora una vera e propria “full immersion” nel cuore antico della città, con un tour guidato alla scoperta di queste dimore storiche e dei loro misteri.
Il tour nei giorni sabato e domenica 11 e 12 ottobre

L’appuntamento è per sabato 11 e domenica 12 ottobre, un fine settimana che si preannuncia come un’occasione imperdibile per chi ama la storia, l’arte e l’archeologia urbana. Tra i punti salienti dell’itinerario: palazzi nobiliari, stemmi araldici, cappelle familiari, volte a spicchi e naturalmente la Croce dei Cavalieri di Malta.
A rendere il percorso ancora più coinvolgente sarà lo stesso Mercadante, che accompagnerà i visitatori raccontando aneddoti, rivelazioni e dettagli spesso invisibili a un occhio non allenato.
Le adesioni stanno crescendo rapidamente, grazie anche alla promozione curata dall’Associazione Culturale Leone Murgiano e alla diffusione dell’evento tramite i social.
Per i residenti un invito a riscoprire la propria città. Per i turisti, un motivo in più per lasciarsi sorprendere da un luogo che ha ancora molto da raccontare.

